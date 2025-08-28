El FBI investiga el tiroteo en iglesia de Minneapolis como terrorismo y crimen de odio anticatólico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tiroteo ocurrido el miércoles en una iglesia de Minneapolis, que dejó al menos dos estudiantes muertos y 17 personas —entre niños y adultos— heridas, está siendo investigado por el FBI tanto como un posible acto de terrorismo como un crimen de odio dirigido contra católicos, informó el director del FBI, Kash Patel.

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio dirigido contra católicos", dijo el director del FBI, Kash Patel, en la red social X.

Por lo que la agencia continuará ofreciendo actualizaciones al público sobre la investigación a medida que avance.

El ataque dejó dos muertos, un niño de 8 años y otro de 10, y causó heridas a 14 niños y 3 adultos. El tirador ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman.

Una gran multitud asiste a una vigilia con velas en un parque local por el tiroteo en la escuela católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 27 de agosto de 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG

La persona que disparó, de poco más de veinte años, disparó ráfagas de balas en la Iglesia de la Anunciación, ubicada junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la más grande del estado de Minnesota.

Docenas de estudiantes asistían a misa para celebrar su primera semana de regreso a clases, aseguró el Jefe de Policía de Minneapolis Brian O'Hara en una rueda de prensa.

¿Qué se sabe de la persona que ejecutó la acción?

El periódico New York Times informa que Robert, a los 17 años, presentó un documento para cambiar su nombre de pila a Robin, firmado por su madre, e indicaba que "se identificaba como mujer y quería que su nombre reflejara esa identificación".

Robin disparó un rifle, escopeta y pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía.

Se cree que Westman asistió a la escuela en la Iglesia Católica de la Anunciación y la conocía bien, según un agente del orden con conocimiento de la investigación.

Un transeúnte consuela a una mujer sentada en una esquina cerca del lugar del tiroteo en la escuela católica Annunciation Catholic School de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG

Su madre, Mary Grace Westman, trabajó en la oficina administrativa de la iglesia durante cinco años y se jubiló en 2021. Además, la atacante mostró un dibujo a mano del interior de la Anunciación en un video en redes sociales.

En otros videos, que fueron retirados de internet por la Policía, ella exhibía su propio arsenal de armas, balas y lo que parecen ser artefactos explosivos, garabateados con lenguaje antisemita y racista, y amenazas contra el presidente Donald Trump.

También mostró páginas de un diario, con largas anotaciones que describen odio hacia sí misma, violencia contra menores de edad y el deseo de hacerse daño.

El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, instó al público a evitar convertir a las personas transgénero en chivos expiatorios tras la tragedia.

Un tiroteo en la iglesia de la Anunciación de Minneapolis el 27 de agosto dejó al menos dos niños muertos y 19 personas heridas, en lo que el FBI investiga como un posible acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra católicos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG

"Horrible acto de violencia"

En otros videos en vivo, transmitidos en redes sociales, se veía a padres recogiendo a sus hijos pequeños y huyendo, en medio de la respuesta de emergencia.

"Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas adorando. La pura crueldad y cobardía de disparar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", dijo O'Hara.

"Nuestros corazones están rotos por las familias que han perdido a sus hijos, por estas jóvenes vidas que ahora luchan por recuperarse, y por toda nuestra comunidad que ha sido tan profundamente traumatizada por este ataque sin sentido", agregó.

En el mismo sentido, el Gobernador de Minnesota Tim Walz escribió en X que estaba "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases fue manchada por este horrible acto de violencia".

El director de la escuela católica de La Anunciación de Minneapolis, Matt Dubois, describió el último miércoles como "una pesadilla" los momentos vividos durante el ataque perpetrado por un tirador que disparó a los asistentes a una misa de principio de curso, matando a dos niños y dejando 17 heridos, 14 de ellos menores de edad. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG

Un país de tiroteos escolares

Este es el más reciente de los tiroteos escolares en Estados Unidos, donde las armas superan en número a las personas y los intentos de restringir el acceso a armas de fuego enfrentan un estancamiento político perenne.

De hecho, según la investigación en este caso, las tres armas usadas en el tiroteo del miércoles, 27 de agosto, fueron compradas legalmente por Robin Westman.

"No digan simplemente que esto es sobre pensamientos y oraciones ahora mismo. Estos niños literalmente estaban orando. Era la primera semana de clases. Estaban en una iglesia. Estos son niños que deberían estar aprendiendo con sus amigos", dijo a los reporteros el Alcalde de Minneapolis Jacob Frey.

"Deberían estar jugando en el patio de recreo. Deberían poder ir a la escuela o iglesia en paz sin el temor o riesgo de violencia".

¿Por qué son tan recurrentes las matanzas con armas de fuego en Estados Unidos?

El Presidente Donald Trump dijo que había sido informado sobre el "tiroteo trágico" y que el FBI estaba respondiendo.

"¡La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. Por favor únanse a mí en orar por todos los involucrados!" escribió en su plataforma Truth Social.

Tras una serie de alertas falsas de tiradores activos en universidades de todo Estados Unidos, se confirmó que este tiroteo era real mientras los estudiantes regresan de las vacaciones de verano.

Las autoridades policiales han informado que los 17 heridos, 14 niños y tres personas en torno a los 80 años, están fuera de peligro. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRAIG LASSIG