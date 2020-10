Khabib se retira con una de las rachas más largas de la industria. | Fuente: UFC

El ahora campeón indiscutible de los pesos ligeros en UFC, Khabib Nurmagomedov, anunció su retiro de la industria tras obtener el cinturón en el evento central de UFC 254.

Luego de derrotar a Justin Gathje en el main event, el ruso empezó a llorar en el centro del ring debido a que aún le embarga la tristeza tras haber perdido a su padre y compañero en julio por complicaciones por la COVID-19.

Tras ser llamado ganador del encuentro, Khabib dijo lo siguiente: “Dios me dio todo, gracias a mi equipo que estuvo aquí. Hoy quiero decir que esta es mi última pelea, no hay forma que pueda volver sin mi padre. Cuando UFC me llamó con Justin, hablé con mi madre durante tres días. Le prometí a ella que sería mi última pelea. Si di mi palabra, tengo que seguir con esto. Fue mi última pelea".

Asimismo, reiteró que no tiene que volver a luchar contra otros personajes como Connor McGregor, porque ya los ha derrotado.

“Le dije a UFC que después de esto me ponga como número uno en el ranking libra por libra. Creo que merezco ser el número uno...Este era el sueño de mi padre”, finalizó.

Abdulmanap Nurmagomedov se enfermó el pasado mes de abril y fue llevado a una clínica por presentar síntomas de neumonía. Tras ser detectado con COVID-19, falleció por un coma médico el 3 de julio.

Su padre, de 57 años, fue quien lo impulsó en esta industria y, bajo su tutela, alcanzó el impresionante récord de 28 victorias a 0 derrotas.