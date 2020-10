Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: | Fuente: UFC

Solo uno puede ser campeón. Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje se verán las caras este sábado, 24 de octubre en la isla Yas de Abu Dhabi. La pelea por el título de peso ligero forma parte de la cartelera principal de UFC 254, que está programada para las 1:00 p.m. (hora peruana). Aunque la acción empezará a las 9:00 p.m. con una atractiva cartelera preliminar.

La pelea por el título de peso ligero EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Latinomérica, excepto Chile y México), FOX Sports (México y Chile) . Y Estados Unidos ESPN+, PPV. En España DAZN. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe

De poder a poder. Khabib Nurmagomedov está de regreso y quiere dejar en claro quién es el verdadero campeón del peso ligero. Al frente tendrá nada más y nada menos que al campeón interino Justin Gaethje. Será un duelo que promete mucha acción y adrenalina.

Hace un año, Khabib Nurmagomedov (28-0) retuvo el cinturón del peso ligero tras vencer a Dustin Poirier. Desde aquel setiembre de 2019 no volvió a subir a un octágono. Lo iba hacer en mayo, pero la pandemia del nuevo coronavirus impidió su pelea contra Tony Ferguson. Justamente, en aquella velada lo reemplazó Justin Gaethje, (22-2) que se quedó con el título interino al verncer a Ferguson.

La estrella rusa de artes marciales mixtas quiere conseguir su victoria 13 consecutiva Khabib y Gaethje quiere sumar su quinto triunfo consecutivo

Dentro de la cartelera estelar, destacan también los enfrentamientos entre el australiano Robert Whittaker (22-5-0), primer clasificado de peso Mediano, y el estadounidense Jared Cannonier (13-4-0), tercero en la división. Además, en los pesos Pesados, en un combate de alto impacto, el ruso Alexander Volkov (31-8), sexto en las listas, irá ante Walt “The Big Ticket” Harris (13-8), octavo en el orden.

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: ¿Quién es favorito en las casas de apuestas?



Casa de apuestas Khabib Gaethje Doradobet 1.29 3.60 Inkabet 1.30 3.50 Betsson 1.30 3.83 Te Apuesto 1.25 3.10 Betsafe 1.30 3.83

Cartelera Estelar de UFC 254

Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje (Campeonato de peso ligero)

Robert Whittaker vs Jared Cannonier (Peso medio)

Alexander Volkov vs Walt Harris (Peso pesado)

Jacob Malkoun vs Phil Hawes (Peso medio)

Lauren Murphy vs Liliya Shakirova (Peso mosca femenino)

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba (Peso semipesado)

Cartelera Preliminar de UFC 254

Stefan Struve vs Tai Tuivasa (Peso pesado)

Nathaniel Wood vs Casey Kenney (Peso combinado (140 libras))

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov (Peso wélter)

Da-Un Jung vs Sam Alvey (Peso semipesado)

Liana Jojua vs Miranda Maverick (Peso mosca femenino)

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev (Peso ligero)