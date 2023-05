Por decisión dividida: Rolando Bedoya perdió en su debut en el UFC [VIDEO]

Tuvo un gran papel, pero no le alcanzó. El peruano Rolando Bedoya cayó este sábado en su debut en el UFC ante el estadounidense Khaos Williams por decisión unánime.

El primer asalto fue para Williams. El peleador, oriundo de Michigan, lanzó varios derechazos contra el peruano en los dos primeros minutos del combate.

De hecho, los golpes eran muy fuertes y precisos, pero 'The Machine' -como se le conoce a Rolando Bedoya- demostró que no es una casualidad su presencia en el evento más grande de las artes marciales mixtas. Aguantó muy bien y empezó a lanzar algunos low kicks que empezaron a fastidiar a Khaos. Además, esquivó muy bien los intentos del estadounidense de llevarlo contra las rejas.

El segundo asalto fue muy parejo. Bedoya empezó a golpear con puños y patadas bajas a sud oponentes, mientras que Williams apelaba a su puño derecho para tratar de hacer daño. Sin embargo, ninguno hacía daño. Es más, se pudo notar que los golpes del peruano -sobre todo en la parte inferior y en el abdomen- le hacían daño.

El tercer asalto fue todo para el peruano. Empezó a golpear con más contundencia. Sus puños no eran bloqueados y sus patadas entraban con más fuerza. De hecho, se podía notar la incomodidad del estadounidense, quien lanzaba algunos golpes solo para defenderse y alejar al peruano.

A pesar de la muy buena pelea de Bedoya, los jueces le dieron la victoria a Khaos Williams por decisión dividida (27-30, 29-28 y 29-28).

Rolando Bedoya hizo un buen debut en la UFC, pero no le alcanzó | Fuente: @UFCEspanol

Lo hace oficial, @khaosOXwilliams se lleva la victoria por decisión dividida en una aguerrida pelea #UFC288 pic.twitter.com/z6kHSObEYh — UFC Español (@UFCEspanol) May 7, 2023

La previa

'The Machine' llega al combate con una racha de once victorias consecutivas. A pesar de ello, no es favorito. Sin embargo, se siente confiando de llevarse la victoria en su primera pelea en la UFC. "La gente no me conoce, pero siempre he peleado con gente de mucha más experiencia que yo. Mi primera pelea fue a los 17 contra alguien que tenía 33. He conseguido callar bocas y demostrar de qué estoy hecho", indicó el peruano en una entrevista para El Nuevo Herald.

Khaos Williams, en tanto, reaparece en la UFC después de un año de inactividad. En su último combate, cayó por decisión unánime ante Randy Brown. De las trece victorias que lleva en su carrera, ocho han sido por decisión de los jueces. Pero, las más recordadas son ante Alex Morono y Bo Yan, a quienes venció en el primer round.





Rolando Bedoya vs. Khaos Williams: horarios de la pelea en el mundo

Perú: 7:20 p. m.

Colombia: 7:20 p. m.

Ecuador: 7:20 p. m.

Argentina: 9:20 p. m.

Chile: 7:20 p. m.

México: 6:20 p. m.

Estados Unidos - Florida 8:20 p. m.

España: 02:20 a.m. (domingo 7 de mayo)

