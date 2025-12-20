Jake Paul fue sometido a cirugía tras ser noqueado por Anthony Joshua: “Solo líquidos por siete días”

El youtuber Jake Paul fue sometido a una cirugía tras sufrir una doble fractura de mandíbula durante la pelea de boxeo ante el británico Anthony Joshua, que lo noqueó en el sexto asalto.

A través de sus redes sociales, el influencer convertido en boxeador reveló que los médicos tuvieron que colocarle placas de titanio en su mandíbula, por lo que tendrá que alimentarse solo con líquidos por varios días.

“La cirugía salió bien, gracias por todo el cariño y apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me extrajeron algunos dientes. Tengo que tomar solo líquidos durante siete días”, publicó en su cuenta de Instagram.

No obstante, vía X (antes Twitter), Jake Paul reveló que sufre “mucho dolor y rigidez”, tras la intervención quirúrgica, realizada en el Hospital Universitario de Miami.



Just got out of surgery. Everything went smooth. Thanks for all the love. Lots of pain and stiffness. Gotta eat liquids for 7 days



S/o to the amazing team at Miami University hospital. Everyone was so gracious and caring. @ArmaniiJayy took amazing care of me with @iam_loriv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Jake Paul no pudo con Anthony Joshua

El británico Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, derrotó sin atenuantes al youtuber Jake Paul, en una pelea desarrollada en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos).

Anthony Joshua dominó el combate desde el inicio, pero fue recién en el quinto asalto cuando las diferencias se hicieron más evidentes. El doble campeón del mundo derribó dos veces al influencer convertido en boxeador.

En el sexto asalto, Anthony Joshua volvió a la carga y derribó otra vez a Jake Paul. El youtuber, visiblemente afectado, se recompuso e intentó seguir en la refriega. Sin embargo, el británico dio el tiro de gracia con un furibundo derechazo.

Pese a que Jake Paul se puso se pie, el árbitro Christopher Young detuvo el combate, declarando la victoria de Anthony Joshua por nocaut técnico.