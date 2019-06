La lucha promete ser el evento central de la noche. | Fuente: AEW

Luego del inesperado debut de Jon Moxley (ex Dean Ambrose) en el evento Double or Nothing de la compañía All Elite Wrestling, mucho se rumoreaba sobre una posible lucha entre él y Kenny Omega, uno de los rostros más importantes de AEW. Por fortuna, esto será una realidad.

La cuenta oficial de la empresa de lucha libre en Twitter ha confirmado que Moxley y Omega se verán las caras en el próximo gran evento A'll Out' a desarrollarse el 31 de agosto en Chicago, Estados Unidos.

Esta lucha formará parte del evento central junto al encuentro entre Adam Page vs. Chris Jericho por el AEW World Heavyweight Championship.

Las entradas saldrán a la venta este 14 de junio. La zona más cara solo cuesta 190 dólares, una gran diferencia monetaria con otros eventos del mercado.

AEW está liderada por Tony Khan y The Elite, un conjunto de luchadores independientes entre los que se encuentra Cody Rhodes y The Young Bucks. Su impacto ha sido tal que muchos fanáticos consideran que es la nueva rival N° 1 de WWE.

'All Out' también tiene un fuerte rumor detrás: el regreso de CM Punk a los cuadriláteros.

¿Qué opinas?