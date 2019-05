Jon Moxley fue la gran sorpresa de la noche | Fuente: AEW

Luego de meses de preparación, All Elite Wrestling (AEW) celebró la noche del sábado su evento debut Double or Nothing en el MGM Grand de Las Vegas, con encuentros que han sorprendido a los aficionados de la industria y ha marcado precedentes para posible guerra de marcas frente a WWE.

El gran combate central de la noche fue entre Kenny Omega, el considerado mejor luchador del mundo en 2018, contra Chris Jericho, la leyenda viviente de la industria. Aunque no gozó de gran rapidez de golpes, sí contó con movimientos crudos y arriesgados que asombraron a los aficionados.

Jericho ganaría la lucha con un nuevo finisher final: "El Beso de Judas", pero sería sorprendido por Jon Moxley, conocido en WWE como Dean Ambrose, con lo que se confirmaría oficialmente su ingreso a la empresa.

Así fue la llegada de Jon Moxley (aká Dean Ambrose) a AEW. ¡De locos! 💪🏻 pic.twitter.com/7s5inxOfjl — David de las luchas (@DeLasLuchas) 26 de mayo de 2019

Sin embargo, además del main event, dos luchas se llevaron el máximo aplauso del respetable. Primero, el combate entre los hermanos Cody y Dustin Rhodes dejaron sin palabras a los aficionados gracias a la crudeza de sus ataques.

Iniciando con una clara señal para WWE y la intromisión de Brandi Rhodes y Diamond Dallas Page (DDP), la pelea rápidamente llegó a niveles de violencia con sangre. El ring se empapó de rojo y, aunque ambos seguían dando lo mejor de su repertorio, ninguno cedía ante la cuenta de 3.

Un “giro del destino” terminaría por brindar la victoria a Cody en medio de ovaciones. Ambos hermanos finalizarían el duelo con lágrimas entre los ojos y con un abrazo al centro del cuadrilátero.

Por otro lado, el duelo por los campeonatos por pareja de AAA entre The Young Bucks y los Lucha Brothers se convirtió, indudablemente, en uno de los candidatos para la pelea del año. Ambas parejas demostraron por qué son considerados los mejores de la industria y regalaron movimientos “suicidas” bien ejecutados y un repertorio que no se suele apreciar en eventos oficiales de WWE.

Los Bucks retuvieron sus campeonatos, pero -a pesar del spoiler- la lucha es digna de ser vista nuevamente de inicio a fin.

Bret Hart, WWE Hall of Fame, presentó el campeonato mundial de la compañía, el cuál será disputado entre Chris Jericho y Adam Page, ganador del Casino Battle Royale desarrollado en el kickoff.

Resultados generales:

-Pre-show: Kip Sabian derrotó a Sammy Guevara

-SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Frankie Kazarian y Scorpio Sky) derrotaron a STRONG HEARTS (CIMA, El Lindaman y T-Hawk)

-Britt Baker derrotó a Nyla Rose, Kylie Rae y Awesome Kong

-Best Friends (Chuckie T y Trent Beretta) derrotaron a Angélico y Jack Evans

-Hikaru Shida, Riho y Ryo Mizunami derrotaron a Aja Kong, Yuka Sakazaki y Emi Sakura

-Cody derrotó a Dustin Rhodes

-The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) derrotaron a Lucha Brothers (Pentagón Jr. y Fénix) para retener el Campeonato en Parejas AAA

-Chris Jericho derrotó a Kenny Omega

El próximo evento de la compañía se llamará ALL OUT y se llevará a cabo en Chicago el 31 de agosto.

¿Qué te pareció el evento?