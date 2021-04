Batista debutó en WWE en el 2002. Ha sido seis veces campeón mundial. | Fuente: WWE

Dave Bautista, mejor conocido en la lucha libre como Batista, es ahora uno de los actores más solicitados de Hollywood, por lo que, bajo palabras del propio actor, “no hay nada que lo haga volver a la WWE”.

En medio de la Justice Con organizada por Zack Snyder, Batista ha descartado cualquier idea para regresar como luchador activo a WWE.

“Es difícil convencer a la gente de que en realidad estoy jubilado. No tienes idea de lo difícil que es esa discusión. Cuando los luchadores profesionales se jubilan, en realidad no se jubilan. Se retiran un poco. Pero, ya sabes, cuando el sueldo es lo suficientemente grande o el evento es lo suficientemente grande, salen de la jubilación. Simplemente no es así conmigo. Salí del negocio como un libro de cuentos, nunca volvería. Nunca me quitaría eso. Acabo de terminar, hombre. Realmente pude terminar en mis propios términos y nada me va a quitar de eso”, afirmó.

Sus últimos días como luchador

La lucha final de Batista, cuatro veces campeón de los pesos pesados y dos veces campeón de WWE, fue en el 2019, cuando combatió en un duelo de retiro contra Triple H, a quién él consideró siempre como su mentor, en WrestleMania 35.

“Pienso que mi carrera realmente empezó cuando empecé a trabajar con Triple H. Yo nunca había sido importante, y Hunter me convirtió en una estrella. Se dejó la piel por mí, invirtió mucho tiempo en mí. No sólo me impulsó para hacerme una estrella, también sacó tiempo para acompañarme en este viaje y dejar que aprendiera de él. Me preparó para ser una estrella en WWE", afirmó el luchador días después de su retiro.

A partir de allí, Batista no volvería a pisar a un ring, pese a que, en el 2020, fuese nominado para el WWE Hall of Fame, la clase más celebres de luchadores de WWE. Sin embargo, la ceremonia fue cancelada por la pandemia y, este 2021, Batista rechazó acudir al evento debido a motivos laborales.

Batista regresará al cine con Army of the Dead, una película dirigida por Zack Snyder que se estrenará el 21 de mayo en Netflix y que también llegará a cines seleccionados el próximo mes.

