Aunque son 4 los máximos eventos en el año, cada mes existe un PPV con luchas interesantes. | Fuente: WWE

El pasado domingo, WWE hizo todo bien en el primer evento del año, Royal Rumble 2020. La batalla real fue la primera parada en el camino hacia la máxima fecha del año en la industria de la lucha libre, WrestleMania, el cual consta de hasta dos eventos previos como parte de la campaña.

Como es costumbre, la compañía de Vince McMahon celebra un pay-per-view al mes. Sin embargo, para febrero 2020, tendremos dos.

¡NXT! ¡NXT!

El primero de ellos va dedicada para la marca amarilla NXT. NXT TakeOver: Portland 2020 se celebrará el 16 de febrero en Portland y llega con todas las expectativas a tope luego del gran esfuerzo de WWE en poner a esta división en lo máximo de la industria. A diferencia de otros TakeOver pasados, será el primer evento de NXT en llevarse a cabo un domingo, día central de la semana.

Logo del evento. | Fuente: WWE

Luchas confirmadas hasta el momento:

Rhea Ripley © vs. Bianca Belair por el campeonato femenino de NXT

Finn Balor vs. Johnny Gargano

The Undisputed Era vs. The BroserWeights (Matt Riddle y Pete Dunne) o Grizzled Young Veterans por los campeonatos en pareja

El regreso a Arabia

Sin embargo, para el roster principal, hay una nueva parada internacional: Arabia Saudita. Una nueva edición del Super Showdown se llevará a cabo el 27 de febrero.

Estee será el regreso de WWE luego de la accidentada última edición en el país del Medio Oriente, donde, además de una lucha paupérrima entre Undertaker y Goldberg, también se registraron problemas con el gobierno.

No hay ninguna lucha confirmada hasta el momento.

Todos los eventos podrán ser vistos en vivo a través de la plataforma WWE Network por 10 dólares al mes.