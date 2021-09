Bryan tuvo una importante carrera en WWE. | Fuente: WWE

Daniel Bryan es uno de los personajes más importantes de la lucha libre de las últimas décadas. Primero, como independiente, y luego como un rostro de WWE, el luchador siempre destacó en donde competía, convirtiéndose en uno de los más queridos de los aficionados. Y este miércoles se enfrenta a un nuevo inicio en su primera lucha en AEW.

Este 22 de septiembre, ahora con el nombre de Bryan Danielson, el cinco veces campeón mundial de WWE se enfrentará a Kenny Omega, considerado el mejor luchador del mundo este 2021, en su debut en All Elite Wrestling.

“Siento que mañana por la noche será como el combate más importante de mi carrera. En muchos sentidos, no parece real lo que vivo, porque me enfrento a un oponente de ensueño como Kenny Omega, a quien he visto crecer y convertirse en uno de los mejores luchadores del mundo durante los últimos años. Se lleva a cabo en un escenario de ensueño, el primer espectáculo de lucha libre en el Arthur Ashe Stadium”, señala Bryan en un blog en The Players Tribune.

“Está sucediendo en una promoción innovadora: AEW, una compañía que está modernizando la lucha libre y brindando a los fanáticos su primera alternativa verdadera en mucho tiempo”, recalca.

Pero, a un día de tan importante encuentro y ante una figura tan importante, Bryan decidió también agradecer a la compañía que le dio la fama mundial: WWE.

“Muchas gracias, WWE”

“Gracias a las increíbles superestrellas con las que he compartido tanto el ring como la carretera. Por ser una familia cuando estamos lejos de la familia. Por hacerme sentir bien cuando no me sentía bien. Por las conversaciones profundas y debates sin sentido. Por hacerme reír, tanto en los mejores momentos como en los peores. Por todas las pequeñas cosas que hacen que la vida como luchador sea un poco más divertida”, agradeció Bryan.

Además de agradecer a todos los miembros detrás de cámaras, dedicó un apartado especial a Vince McMahon, jefe de WWE: “Gracias al ‘Gran Hombre’, a quien sé que odia ser reconocido. No diré mucho, pero gracias por las conversaciones, las lecciones de vida (sobre qué hacer y qué no hacer) y el mejor abrazo que he recibido. Ojalá más gente pudiera verte como te veo yo”.

Finalmente, agradeció fuertemente a los fanáticos: “Llevaron mi carrera a nuevas alturas, alturas que nunca habría alcanzado por mi cuenta. Gracias por animarme con entusiasmo en el combate principal de WrestleMania 30, y gracias por abuchearme a gritos contra Kofi en WrestleMania 35. Gracias por llorar conmigo cuando me vi obligado a retirarme, y gracias por celebrar conmigo cuando regresé. Gracias por momentos que nunca olvidaré, momentos en los que puedo cerrar los ojos y sentir la piel de gallina de nuevo”.

“Me ha encantado mi tiempo en WWE. No hace falta decir que cambió mi vida: conocí a mi esposa, tuve experiencias increíbles e hice grandes amigos. A algunos de ustedes puede que los vuelva a ver y espero que así sea. Pero estos dos últimos años nos han enseñado a no darlo todo por sentado. Así que solo quería decirles a todos lo mucho que han significado para mí. Estoy agradecido de que me permitieran entrar en sus vidas y de que vinieran a la mía. Apreciaré estos recuerdos para siempre”, finalizó.

