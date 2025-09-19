Últimas Noticias
WWE Wrestlepalooza 2025: John Cena vs Brock Lesnar — cartelera confirmada, horarios y dónde ver la pelea

La última vez que Cena y Lesnar se enfrentaron en el mismo ring fue en Royal Rumble 2015, en una triple amenaza que también incluyó a Seth Rollins
La última vez que Cena y Lesnar se enfrentaron en el mismo ring fue en Royal Rumble 2015, en una triple amenaza que también incluyó a Seth Rollins | Fuente: WWE
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

El evento incluirá en su cartelera la continuación del tour de retiro de John Cena, que tendrá en esta ocasión una parada histórica: el 17 veces campeón mundial se enfrentará por última vez a Brock Lesnar, uno de sus rivales más imponentes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de más de dos años de ausencia, Brock Lesnar regresa a la acción en una ocasión muy especial: un enfrentamiento contra John Cena. Este combate no solo marcará el capítulo final en la histórica rivalidad entre ambas superestrellas, sino que además será el encargado de abrir el show de WWE Wrestlepalloza.

Pero esa no será la única atracción de la noche. El evento también marcará el regreso a los cuadriláteros de AJ Lee, quien se retiró en 2015 y ahora vuelve para unirse a su esposo CM Punk en un combate soñado contra la dupla de Seth Rollins y Becky Lynch.

En esta nota de RPP  encontrarás toda la información que necesitas saber sobre este esperado Premium Live Event (PLE).

¿Cuándo y dónde será WWE Wrestlepalooza 2025 en vivo?

El evento que nació bajo la marca extrema de ECW regresa ahora de la mano de WWE. En esta ocasión, el escenario será el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, este sábado 20 de septiembre. Allí se producirá el regreso de Brock Lesnar tras su última lucha en SummerSlam 2023, celebrado en agosto de ese mismo año.

¿Cuál es la cartelera de WWE Wrestlepalooza 2025?

  • John Cena vs. Brock Lesnar
  • Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre
  • Campeonato Mundial Femenino: Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer
  • CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch
  • Jimmy y Jey Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker

¿A qué hora inicia WWE Wrestlepalooza 2025 en vivo?

  • En Perú, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Ecuador, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Colombia, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Bolivia, Wrestlepalooza 2025 inicia a la 7:00 p. m.
  • En Venezuela, Wrestlepalooza 2025 inicia a la 7:00 p. m.
  • En Chile, Wrestlepalooza 2025 inicia a la 8:00 p. m.
  • En Argentina, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 8:00 p. m.
  • En Brasil, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 8:00 p. m.
  • En Uruguay, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 8:00 p. m.
  • En Paraguay, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 8:00 p. m
  • En México, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 5:00 p. m.
  • En Costa Rica, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 5:00 p. m.
  • En Nicaragua, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 5:00 p. m.
  • En Honduras, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 5:00 p. m.
  • En El Salvador, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 5:00 p. m.
  • En Guatemala, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Panamá, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 6:00 p. m.
  • En Estados Unidos, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 4:00 p. m. (PT)
  • En Estados Unidos, Wrestlepalooza 2025 inicia a las 7:00 p. m. (ET)
  • En España, Wrestlepalooza 2025 inicia a la 1:00 a. m. (del domingo)

¿Dónde ver WWE Wrestlepalooza 2025 en vivo en USA y México?

Los fanáticos de la WWE en Estados Unidos podrán disfrutar del esperado combate entre John Cena y Brock Lesnar a través de ESPN, marcando el primer evento de la compañía transmitido en este servicio de streaming tras el anuncio de la alianza entre WWE y ESPN. En México, por su parte, el evento estará disponible en Netflix.

¿Dónde ver WWE Wrestlepalooza 2025 en vivo en Sudamérica?

Tal como viene sucediendo desde inicios de este año, en todos los países de Sudamérica —así como en México y España— Wrestlepalooza 2025 podrá verse en vivo a través de Netflix, que será el servicio de streaming encargado de transmitir el evento.

