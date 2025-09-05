Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

La espera terminó: AJ Lee vuelve a la WWE tras más de diez años fuera de los cuadriláteros

El regreso de AJ Lee desató la euforia de los fanáticos en Chicago y abrió la puerta a una lucha en Wrestlepalooza
El regreso de AJ Lee desató la euforia de los fanáticos en Chicago y abrió la puerta a una lucha en Wrestlepalooza | Fuente: WWE
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La excampeona de Divas sorprendió a todos en SmackDown con su retorno, tras haber dejado la empresa en 2015 y convertirse en una de las ausencias más sentidas de la última década.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La edición de SmackDown de este 5 de septiembre será recordada como una de las más históricas del show azul. Lo que comenzó como una noche cargada de rumores —la posible última lucha de John Cena en el programa, la aparición de Brock Lesnar y, sobre todo, el regreso de AJ Lee— terminó cumpliendo las expectativas.

Y es que la ex 3 veces campeona de Divas volvió a pisar un ring de WWE tras más de diez años de ausencia, algo que parecía imposible desde su retiro en 2015.

El momento se dio en el cierre del show, celebrado en Chicago, ciudad natal de CM Punk, donde Becky Lynch lanzó una encendida promo contra el luchador. Justo cuando parecía terminar el segmento, sonó la música de AJ Lee, desatando la ovación del público y confirmando el regreso que desde Clash in Paris se venía especulando.

Ahora, todo apunta a que WWE oficializará un combate mixto para Wrestlepalooza, en el que AJ Lee hará equipo con su esposo CM Punk para enfrentar a Becky Lynch y Seth Rollins.

¿Por qué dejó AJ Lee la WWE?

AJ Lee decidió despedirse de la WWE en marzo de 2015, en el episodio de RAW posterior a WrestleMania 31. Las lesiones, en especial las molestias en el cuello, fueron un factor determinante para que optara por priorizar su salud.

Su salida también estuvo marcada por un contexto complicado en la relación entre la empresa y CM Punk, quien un año antes había dejado WWE en medio de una fuerte polémica. Aunque AJ siempre mantuvo profesionalismo, muchos vieron en esa tensión un motivo adicional que aceleró su decisión de apartarse del ring.

Lejos de la lucha, AJ encontró nuevos caminos. Se dedicó a la escritura, publicando un libro autobiográfico, y enfocó su energía en causas sociales, relacionadas con la salud mental. Su ausencia dejó un vacío en la WWE, pero su legado como pionera nunca se borró, lo que hace que su regreso en 2025 sea tan especial.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Metadata

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
Metadata
Metadata
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
WWE AJ Lee Lucha Libre

Más sobre WWE

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA