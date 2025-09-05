La espera terminó: AJ Lee vuelve a la WWE tras más de diez años fuera de los cuadriláteros

La excampeona de Divas sorprendió a todos en SmackDown con su retorno, tras haber dejado la empresa en 2015 y convertirse en una de las ausencias más sentidas de la última década.

La edición de SmackDown de este 5 de septiembre será recordada como una de las más históricas del show azul. Lo que comenzó como una noche cargada de rumores —la posible última lucha de John Cena en el programa, la aparición de Brock Lesnar y, sobre todo, el regreso de AJ Lee— terminó cumpliendo las expectativas.

Y es que la ex 3 veces campeona de Divas volvió a pisar un ring de WWE tras más de diez años de ausencia, algo que parecía imposible desde su retiro en 2015.

El momento se dio en el cierre del show, celebrado en Chicago, ciudad natal de CM Punk, donde Becky Lynch lanzó una encendida promo contra el luchador. Justo cuando parecía terminar el segmento, sonó la música de AJ Lee, desatando la ovación del público y confirmando el regreso que desde Clash in Paris se venía especulando.

Ahora, todo apunta a que WWE oficializará un combate mixto para Wrestlepalooza, en el que AJ Lee hará equipo con su esposo CM Punk para enfrentar a Becky Lynch y Seth Rollins.

¿Por qué dejó AJ Lee la WWE?

AJ Lee decidió despedirse de la WWE en marzo de 2015, en el episodio de RAW posterior a WrestleMania 31. Las lesiones, en especial las molestias en el cuello, fueron un factor determinante para que optara por priorizar su salud.

Su salida también estuvo marcada por un contexto complicado en la relación entre la empresa y CM Punk, quien un año antes había dejado WWE en medio de una fuerte polémica. Aunque AJ siempre mantuvo profesionalismo, muchos vieron en esa tensión un motivo adicional que aceleró su decisión de apartarse del ring.

Lejos de la lucha, AJ encontró nuevos caminos. Se dedicó a la escritura, publicando un libro autobiográfico, y enfocó su energía en causas sociales, relacionadas con la salud mental. Su ausencia dejó un vacío en la WWE, pero su legado como pionera nunca se borró, lo que hace que su regreso en 2025 sea tan especial.

