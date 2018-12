El luchador será entrenado por los mejores maestros de la compañía | Fuente: ROH

Cesar "Rayo" Casafranca ha sido admitido oficialmente dentro de las divisiones de Ring of Honor, una de las empresas de lucha libre más importantes en la industria.

El luchador nació en Perú y vivió hasta los 11 años en Lima, para luego viajar a Estados Unidos a seguir su sueño de luchador profesional. Su duro entrenamiento lo llevó a distintos circuitos independientes en ese país, hasta que logró participar en NXT, la división de ascenso de WWE. Esta ventana ayudó a mostrarse al público amante de la lucha libre y le ha permitido firmar con ROH para participar de sus divisiones de ascenso.

En una publicación de Facebook, podemos apreciar la presentación oficial de las divisiones a los nuevos talentos que formarán parte de los entrenamientos:

Ring of Honor (ROH) es una empresa de lucha libre profesional estadounidense, fundada en 2002 por Rob Feinstein y Gabe Sapolsky. ROH organiza varios eventos tanto en el medio Oeste y en la Costa Este de EE. UU. También tiene eventos en otros países, tales como Reino Unido, Canadá o Japón. Actualmente, organiza unos eventos fijos: el Anniversary Show, Supercard of Honor, Death Before Dishonor, Glory by Honor y Final Battle. También organiza los torneos anuales de Survival of the Fittest y Tag Wars.

Los planes de Rayo en la compañía serán desvelados pronto. Estaremos a la expectativa de la carrera que pueda realizar el luchador peruano en esta empresa, con quién conversamos semanas atrás para conocer más sobre su gran proyección a futuro.

