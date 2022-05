Kane es actualmente un político de Estados Unidos. | Fuente: WWE

Los aficionados de la lucha libre recuerdan con gran cariño a personajes “sobrenaturales” que lograron hacerse un espacio en la industria. Además de The Undertaker, un personaje que resaltó fue su “hermano” Kane, el Monstruo Rojo que trabajó en WWE desde 1995.

Kane, cuyo verdadero nombre es Glenn Thomas Jacobs, es uno de los luchadores más exitosos en WWF/WWE, con múltiples campeonatos que van desde los mundiales de sus tres marcas hasta los reinados en pareja, consiguiendo así también ser el octavo luchador Triple Corona en la historia de la compañía.

No contento con ello, también posee el récord de haber eliminado 43 personas en el Royal Rumble y hasta ganar el Money in The Bank.

Pero sus momentos más icónicos se recuerdan al lado de Undertaker, con quien formó “Los Hermanos de la Destrucción” y que incluso entre ellos dieron batallas memorables en medio de fuego y ataúdes.

¿Qué pasó con Kane tras dejar de luchar en WWE?

Para comenzar, Kane sigue bajo contrato con WWE, aunque con apariciones esporádicas de leyenda debido a que, desde 2018, Jacobs es el alcalde del Condado de Knox.

Durante su periodo, Kane ha llevado su pasión por la lucha libre en distintos momentos de la política.

Curiosamente, las últimas apariciones en WWE han sido mayoritariamente como político, teniendo un careo hace algunas semanas con Ezekiel (nuevo personaje de Elías).

En 2018, por ejemplo, luchó con The Undertaker una última vez como Hermanos de la Destrucción frente a los DX en Arabia Saudita, en un combate más que olvidable.

En 2021, fue inducido al Salón de la Fama de WWE en WrestleMania 37.

Jacobs y su esposa poseen una compañía de seguros, The Jacobs Agency, en Tennessee

Los logros de Kane en su carrera en WWE

Kane obtuvo tres Campeonatos Mundiales: uno como Campeón de la WWF, uno como Campeón Mundial de Peso Pesado y uno como Campeón de la ECW, siendo el primer luchador que ha conseguido los tres títulos máximos de la WWE, además de CM Punk y Big Show.

También fue dos veces Campeón Intercontinental, una vez Campeón 24/7 de la WWE, una vez Campeón Hardcore, dos veces Campeón en Parejas de la WWE, nueve veces Campeón Mundial en Parejas y una vez Campeón Mundial en Parejas de la WCW. También es el octavo Campeón de las Tres Coronas.

Además fue el ganador del SmackDown! Money in the Bank en 2010 y posee el récord con más eliminaciones de participantes en el Royal Rumble, con un total de 43, superando así el antiguo récord de 39 eliminaciones de Shawn Michaels.

