CM Punk y el día que volvió a WWE: se cumple un año de uno de los regresos más sorprendentes de la historia [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace exactamente un año, durante el Premium Live Event (PLE) Survivor Series: WarGames, el universo de la World Wrestling Entertainment (WWE) fue testigo de uno de los regresos más impactantes de su historia: CM Punk volvía a la empresa que lo lanzó al estrellato, casi una década después de su controvertida y amarga salida.

Aquella noche fue increíble. No solo por el regreso en sí, sino por la forma y el momento exacto en que ocurrió. Fue una explosión de emociones que se podría comparar con gritar un gol en el último minuto de tu equipo favorito, frente al clásico rival y en una final. Esa sensación de euforia pura se desató cuando sonó su icónico tema de entrada.

► Todo el catálogo de WWE Network llegará exclusivamente a Netflix en 2025

Aunque ya se escuchaban los cánticos del público pidiendo su regreso y aparecían carteles insinuándolo, la realidad de ese entonces era incierta. Por casi 10 años, la posibilidad de volver a ver a CM Punk en un ring de la WWE había sido solo un sueño, alimentado por rumores que una y otra vez terminaban en decepción para sus seguidores. Pero esa noche fue diferente, y finalmente, lo imposible se hizo realidad.

El público en Chicago (ciudad natal de CM Punk) se volvió loco cuando sonó 'Cult of Personality' al finalizar el eventoFuente: WWE

“Neve ever”

La decisión de Phil Brooks (nombre real de CM Punk), de mantener distancia con WWE resulta totalmente comprensible, a pesar de que fue la empresa que puso su nombre en lo más alto del entretenimiento deportivo. En 2014, durante su participación en el podcast The Art of Wrestling del también luchador Colt Cabana, Punk reveló un hecho impactante: WWE lo despidió el mismo día de su boda con la ex superestrella AJ Lee.

Pero ¿por qué fue despedido? Su despido, según Punk, se debió a una serie de conflictos con la empresa que se intensificaron con el tiempo. Uno de los principales factores fue su creciente descontento con el manejo de su personaje y su lugar en la cartelera, a pesar de ser uno de los luchadores más populares en ese momento.

Aunque fue el campeón principal, a menudo se sentía relegado a un segundo plano en favor de figuras como John Cena, The Rock o incluso Brock Lesnar. Esto se evidenció en WrestleMania 29, donde The Rock y John Cena ocuparon el evento principal, dejando a Punk en una lucha contra The Undertaker, considerada por muchos como una de las mejores de esa noche, pero no el evento estelar que sentía merecer.

CM Punk y Undertaker durante WrestleMania 29. El 'Hombre Muerto' logró ganar y aumentar su racha a 21-0Fuente: WWE

También criticó el sistema médico de WWE, señalando que sufrió una grave infección por estafilococo que, de no haber sido tratada correctamente tras abandonar la compañía, podría haber puesto en riesgo su vida. Estos problemas culminaron su desvinculación con la WWE, lo que dejó una relación tensa que parecía irreparable.

Tras su salida de WWE, fue enfático en declarar que no tenía ninguna intención de regresar a la empresa. En diversas entrevistas y apariciones públicas, el luchador dejó claro su descontento con la manera en que fue tratado. Durante la alfombra roja de los AP Music Awards en 2014, respondió a la posibilidad de volver con un tajante “Never ever”, reafirmando que las diferencias entre Punk y WWE eran irreconciliables.

Punk mantuvo esta postura durante años, afirmando que no deseaba volver a un entorno que consideraba tóxico. Incluso cuando surgieron rumores de negociaciones, Punk los descartaba, diciendo que estaba enfocado en otros proyectos, como su carrera en artes marciales mixtas y más tarde su incursión en All Elite Wrestling (AEW).

Su arribo a la competencia

En 2021, CM Punk hizo su esperado regreso a la lucha libre profesional, esta vez a través de AEW. El regreso ocurrió durante el especial AEW: The First Dance, del programa semanal AEW Rampage, celebrado en su ciudad natal, Chicago. Este momento no solo fue histórico por el regreso de 'The Best in the World', sino también por el simbolismo detrás de su aparición, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

El conflicto que finalmente lo llevó a su despido ocurrió en 2023, durante el evento All In London. La disputa surgió cuando Jack Perry (anteriormente conocido como Jungle Boy) insistió en usar vidrio real para una promo, algo que CM Punk consideraba peligroso, innecesario y poco profesional. Esta diferencia de opiniones escaló rápidamente, culminando en una pelea física en el backstage del evento.

Tras el polémico incidente con Jack Perry en All In London 2023, AEW anunció mediante un comunicado oficial, el despido de CM Punk, quien inicialmente había sido solo suspendido. El presidente de AEW, Tony Khan, sorprendió al comentar que nunca antes había sentido que su vida estuviera en peligro hasta el incidente entre Punk y Perry.

Survivor Series, el escenario perfecto

Un regreso o debut en WWE difícilmente podría ser más memorable que hacerlo en Survivor Series, un evento histórico que ha sido escenario de momentos icónicos. Leyendas como The Undertaker y Sting han debutado en este prestigioso evento, mientras que figuras como John Cena y Randy Orton han protagonizado grandes regresos. Además, este fue el lugar donde The Shield dejó su huella con su debut.

En esa noche de 2023, en Chicago, el ambiente estaba cargado de anticipación. Los cánticos incesantes de los fanáticos, los carteles con su nombre y la energía palpable del público dejaban claro que todos esperaban ver a CM Punk. Era más que una especulación: era un clamor colectivo que convirtió el momento en algo inolvidable.

Curiosamente, el regreso de Randy Orton en Survivor Series 2023 perdió algo de su impacto al haberse confirmado días antes, privando al público de la emoción de una sorpresa. Sin embargo, esta decisión parecía tener un propósito estratégico: evitar la decepción de los fanáticos en caso de que fuera Orton, y no CM Punk, quien apareciera.

La lógica detrás del anuncio era clara: al revelar el regreso de Orton con antelación, WWE buscaba mitigar la posibilidad de abucheos hacia The Viper, especialmente considerando que la expectativa por Punk estaba en su punto más alto. Sin embargo, al final, los fanáticos disfrutaron del tan esperado regreso de Randy Orton, seguido por el momento más inesperado y electrizante de la noche: el regreso de CM Punk.

El momento fue simplemente increíble. El evento había terminado con una victoria para los 'face', el tema de Cody Rhodes sonaba de fondo, y WWE mostraba el sello que normalmente aparece en la esquina inferior derecha, indicando que el show había llegado a su fin. Todo parecía haberse desvanecido en una ilusión más, hasta que, de repente, resonó 'Cult of Personality'. El estadio estalló en un rugido ensordecedor.

Era CM Punk, después de casi 10 años, regresando a la empresa que lo catapultó al estrellato. Este momento rápidamente se hizo viral en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en las plataformas oficiales de WWE. Desde su regreso el 25 de noviembre, Punk no ha dejado de generar ganancias para la empresa y ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos, especialmente con cada combate.

Uno de los más destacados fue su épico enfrentamiento en la 'Hell in a Cell' contra Drew McIntyre, un combate que dejó huella en la historia de WWE y reafirmó que su regreso no solo fue un momento icónico, sino una nueva era para la compañía. Ahora, queda por ver qué le depara al buen Phil Brooks con esta inesperada alianza con Roman Reigns.

Mientras tanto, toca brindar, escuchar 'Cult of Personality' una vez más y gritar con toda la energía: "It's clobberin' time!". Porque, después de todo, con CM Punk de vuelta, el espectáculo está garantizado, y las sorpresas no han hecho más que comenzar.

CM Punk gritando su clásico "It's clobberin' time!"Fuente: WWE

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis