Se han confirmado las impresionantes peleas estelares del WWE Live Lima 2019, este 24 de agosto en nuestra capital. Directamente desde nuestra infancia llega el legendario Rey Mysterio, el notable luchador mexicano-estadounidense. El enmascarado se encuentra recuperándose de una lesión en el hombro izquierdo desde hace varios meses después de un enfrentamiento contra Samoa Joe y será mejor que sea cierto ya que se encontrará en el ring con el ‘powerhouse’ Randy Orton.

Kofi Kingston, actual campeón de la WWE se enfrentrará al robusto Samoa Joe y defenderá su título. Por otro lado, Roman Reigns se enfrentará de Drew McIntyre; el campeón intercontinental Finn Balor se verá envuelto en combate triple contra el japonés Shinsuke Nakamura y Ali. En los combates femeninos, tenemos a Bayley contra la campeona e hija de Ric Flair, Charlotte Flair. Además, tendremos a Alexa Bliss vs Nikkis Cross y en parejas a The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs Mandy Rose y Sony Deville.

Cartelera completa

WWE Championship Match

Kofi Kingston vs Samoa Joe

Street Fight

Roman Reigns vs Drew McIntyre SmackDown Women’s Championship Triple Threat Match

Bayley vs Alexa Bliss w/ Nikki Cross vs Charlotte Flair Intercontinental Championship Triple Threat Match

Finn Balor vs Ali vs Shinsuke Nakamura Special Attraction Match

Rey Mysterio vs Randy Orton SmackDown Tag Team Championship Match

Heavy Machinery vs Daniel Bryan w/ Rowan 24/7 Championship Match

R-Truth vs Drake Maverick Big E and Xavier Woods vs Sami Zayn and Kevin Owens Ali vs Dolph Ziggler The Kabuki Warriors vs Mandy Rose and Sonya Deville Apollo Crews vs Andrade ¿Cuánto costará? Las entradas están a la venta en Teleticket desde el 29 de abril con una promoción exclusiva con tarjetas Interbank. Estos son los precios incluyendo el 25% de descuento con dichas tarjetas: Ringside: s/750 Campo: s/450 Oriente Nivel 1: s/350 Occidente Nivel 1: s/350 Norte Nivel 1: s/350 Norte Nivel 2: s/250 Norte Nivel 3: s/150 Oriente Nivel 2: s/125 Occidente Nivel 2: s/125 Personas con Discapacidad: s/125 Los asientos son numerados. ¿Qué opinas?

