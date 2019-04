¡Se queda! The Undertaker ha firmado un nuevo contrato con WWE

Desde semanas atrás se ha especulado mucho sobre una posible salida de The Undertaker de WWE. El legendario luchador no aparecía en los shows semanales, anunció su participación en podcasts y firmas de autógrafos de empresas rivales y, por último, no participó de WrestleMania 35, el evento más importante de la lucha libre en el mundo y del cual forma parte importante en su historia.

Sin embargo, el lunes pasado “El Enterrador” apareció sorpresivamente en RAW y golpeó a Elias, causando la algarabía de los aficionados en el show post WrestleMania. Esto causó una gran interrogante: ¿cuál es la situación actual del personaje?

Pues, según el reconocido periodista Dave Meltzer, The Undertaker ya firmó un nuevo acuerdo con WWE. “Él cumplirá sus compromisos, pero no creo que vaya a confirmar otros eventos porque ese es el nuevo acuerdo que firmó con WWE. La empresa ya no quiere que lo haga más”, afirmó el periodista en su podcast Wrestling Observer Radio.

Meltzer expresa que Taker presionó para poder mantener los eventos que pactó previamente a este nuevo acuerdo, algo en lo que los directivos no estaban de acuerdo, aunque finalmente cedieron y le brindaron este permiso especial al luchador.

Vince McMahon, dueño de WWE, estaba molesto con el luchador porque accedió a participar en Starrcast, un evento que se iba a realizar en el mismo lugar y por la misma fecha de Double or Nothing!, el primer PPV de la compañía rival AEW, algo que precipitó las negociaciones.

Se espera que la próxima gran lucha del querido personaje sea frente a Elias en Arabia Saudí, el próximo 3 de mayo.

