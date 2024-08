WWE SummerSlam 2024: Liv Morgan vence a Rhea Ripley gracias a Dominik Mysterio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hijo de Rey Mysterio, Dominik Mysterio, logró ponerle fin a su relación con Rhea Ripley y, de paso, arruinarle la oportunidad de recuperar el título que en algún momento había perdido por una lesión provocada por la aún campeona Liv Morgan.

Con esta victoria, Liv suma otra defensa exitosa del título que ganó a Becky Lynch en el pasado WWE King and Queen of the Ring 2024, que se realizó en mayo en Arabia Saudita.

Un 'storyline' digna de una telenovela

En algún momento, Liv Morgan había prometido quitarle a Rhea Ripley lo que más quería y ya había ido tras el Campeonato Mundial Femenino de WWE con éxito. Sin embargo, la venganza de Morgan no quedó ahí.

Después de la lesión de Rhea Ripley, Liv comenzó a buscar constantemente a Dominik, quien siempre respondía evasivamente ante los coqueteos de Liv. La "novela" llegó a un punto en el que Liv Morgan, después de una defensa titular, besó a Dominik sin su consentimiento, lo que provocó que ese momento se volviera viral en las redes de la WWE.

Todo esto parecía haber acabado cuando Dominik hizo llorar a Liv, mostrando su inclinación hacia Rhea Ripley. Sin embargo, todo eso quedó atrás cuando Liv, tras retener su título, fue besada por Dominik, lo que provocó la furia de Ripley. Todo, digno de una telenovela.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis