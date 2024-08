¿Dónde ver WWE SummerSlam 2024 en vivo y en directo este sábado en Cleveland, Ohio?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

SummerSlam, uno de los cuatro eventos más importantes de la WWE, se encuentra a la vuelta de la esquina, donde el plato fuerte será el tan esperado enfrentamiento entre 'The Best in the World', CM Punk, y el 'Psicópata Escocés', Drew McIntyre, quienes se encuentran en una rivalidad que ha ido intensificándose y aumentando el odio entre ambos luchadores.

A continuación, RPP te informa sobre los horarios, canales de TV y la cartelera confirmada de este tan esperado Premium Live Event de la WWE.

¿Cuándo y dónde será WWE SummerSlam 2024 en vivo?

El 'evento más caliente del verano', SummerSlam 2024, se llevará a cabo este sábado 3 de agosto en el Cleveland Browns Stadium, ubicado en Cleveland, Ohio. Este estadio, hogar de los Cleveland Browns de la NFL, tiene una capacidad para albergar a más de 67 000 asistentes.

¿A qué hora inicia WWE SummerSlam 2024 en vivo, en Sudamérica?



En Perú, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 6:00 p. m.

En Ecuador, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 6:00 p. m.

En Colombia, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 6:00 p. m.

En Bolivia, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Venezuela, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Chile, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Paraguay, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Argentina, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 8:00 p. m.

En Brasil, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 8:00 p. m.



En Uruguay, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 8:00 p. m.

¿A qué hora inicia WWE SummerSlam 2024 en vivo, en México y Estados Unidos?

En México, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 5:00 p. m.

En Phoenix (Estados Unidos), WWE SummerSlam 2024 inicia a las 4:00 p. m.

En Los Ángeles (Estados Unidos), WWE SummerSlam 2024 inicia a las 4:00 p. m.

En Florida (Estados Unidos), WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Washington (Estados Unidos), WWE SummerSlam 2024 inicia a las 7:00 p. m.

¿A qué hora inicia WWE SummerSlam 2024 en vivo, en Europa?

En Inglaterra, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 12:00 a. m. (domingo 4)

En Portugal, WWE SummerSlam 2024 inicia a las 12:00 a. m. (domingo 4)

En Italia, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 1:00 a. m. (domingo 4)

En Alemania, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 1:00 a. m. (domingo 4)

En España, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 1:00 a. m. (domingo 4)

En Francia, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 1:00 a. m. (domingo 4)

En Bélgica, WWE SummerSlam 2024 inicia a la 1:00 a. m. (domingo 4)

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2024 en vivo y en directo?

En los Estados Unidos, la transmisión del evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock, mientras que en México, los fanáticos podrán seguir la acción a través de Fox Sports Premium y WWE Network. Para Perú, España y el resto del mundo, el evento estará disponible en la plataforma WWE Network.

Cabe mencionar que a partir de 2025, el contenido de WWE estará disponible en Netflix para la mayoría de los países de habla hispana.

¿Cuál es la cartelera confirmada de WWE SummerSlam 2024?

CM Punk vs. Drew McIntyre (Con Seth Rollins como árbitro invitado especial)

Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Damian Priest (c) vs. Gunther

Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. LA Knight



Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker

Campeonato Mundial Femenino de WWE: Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley



Campeonato Femenino de WWE: Bayley (c) vs. Nia Jax



WWE SummerSlam 2024: ¿quiénes son los favoritos para ganar?

CM Punk vs. Drew McIntyre: Esta lucha es, sin duda, la más esperada del evento. No solo por ver a CM Punk después de su lucha en Royal Rumble de este año, sino también por la intensa rivalidad que mantiene con McIntyre. Se espera que, al menos en esta primera lucha (ya que se anticipa que habrá más), CM Punk salga victorioso, especialmente debido a la ‘bromita’ de Drew con Jack Perry.



Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa: Otra lucha bastante esperada, pero no tanto por los protagonista del encuentro, sino por el regreso que todos esperan: Roman Reigns. Se anticipa que el 'Jefe tribal' regrese y haga que Solo Sikoa pierda, iniciando así una rivalidad con su primo.

Damian Priest (c) vs. Gunther: Después de perder su título contra Sami Zayn y romper su racha de 666 días con el título Intercontinental, se espera que esta vez Gunther se convierta en campeón mundial. Solo así habrá valido la pena haber perdido el título al que le otorgó tanto prestigio.

Logan Paul (c) vs. LA Knight: Es momento de que el "Yeah" se corone campeón después de más de un año de mantenerse y seguir estando 'over' con el público. El gran favorito es LA Knight, especialmente considerando la reciente polémica en la que se ha visto envuelto Logan Paul.

Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker: Es raro pensar que WWE haga perder dos veces consecutivas a un prospecto tan prometedor como Bron Breakker, por lo que es el principal candidato para salir de la arena con el título Intercontinental.

Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley: ¿La gran favorita en esta lucha? No creo que haya una favorita clara. Sin embargo, si habría que inclinarse por alguien, podría ser Liv Morgan, especialmente porque ha habido rumores de una posible traición por parte del Judgment Day.

Bayley (c) vs. Nia Jax: Lamentablemente muy pocos recuerdan que Bayley es campeona debido al mal bookeo que ha recibido. En este contexto, Nia Jax parece una gran favorita, ya que, desde su regreso, ha mostrado un mejor nivel que el que tenía antes de ser despedida en 2021.



