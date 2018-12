El tradicional evento de Survivor Series se desarrollará este domingo 18 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles y nos promete grandes luchas al mejor estilo de la WWE con una cartelera de lujo.

El evento principal de este pay-per-view es la lucha entre Daniel Bryan contra Brock Lesnar, campeones mundiales de las marcas SmackDown y RAW, respectivamente. Bryan logró la corona el pasado martes al derrotar a AJ Styles en un resultado inesperado para el show semanal. Por su parte, Lesnar logró el campeonato tras su lucha frente a Braun Strowman luego de que Roman Reigns dejará vacante el título por seguir su tratamiento para la leucemia.

Sin embargo, lo principal y característico de los Survivor Series son sus tradicionales luchas de 5 contra 5. Ambas marcas se enfrentarán en peleas donde el último luchador en pie logrará la victoria para su escuadra.

El cartel principal es el siguiente:

. Brock Lesnar vs Daniel Bryan

. Ronda Rousey vs Charlotte Flair

. Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

. Lucha Eliminatoria de Mujeres Tradicional de Survivor Series

. Lucha Eliminatoria Tradicional de Survivor Series

Dos horas antes del inicio del show principal, tendremos el Kickoff con los comentarios previos y luchas de complemento: el duelo entre Buddy Murphy vs Mustafa Ali por el campeonato crucero, el duelo entre los campeones de pareja de ambas marcas (Authors of Pain vs The Bar) y la lucha de eliminación por parejas.

Los horarios son los siguientes:

México: 16:00 h KickOff – 18:00 h Evento principal

Perú/Ecuador/Colombia: 17:00 h KickOff – 19:00 h Evento principal

Argentina/Chile/Uruguay: 19:00 h KickOff – 21:00 h Evento principal

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

