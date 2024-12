Triple H revela el nuevo logo que tendrá Raw con la llegada de la WWE a Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estamos a punto de ser testigos del inicio de una nueva era en la WWE. Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo con más de 269 millones de suscriptores, según CNBC, se convertirá en el nuevo hogar exclusivo para todo el contenido de la WWE, dejando atrás a la WWE Network, que dejará de operar a partir del 1 de enero de 2025.

Con este trascendental cambio a la vuelta de la esquina, la WWE ha decidido dar un giro significativo, comenzando con una transición visual que acompañará su llegada a Netflix. En un video publicado en sus redes sociales, el jefe creativo de la WWE, Paul Levesque (Triple H), presentó el nuevo logo que representará a la marca roja en esta nueva etapa.

"Welcome to Raw on Netflix" (Bienvenidos a Raw en Netflix), dijo Levesque en el video promocional, haciendo oficial el debut de la WWE en la plataforma de streaming. La fecha marcada para este histórico lanzamiento será el 6 de enero de 2025, cuando el popular show Raw será el primero en debutar en Netflix como parte de esta nueva alianza.

De WWE Network a Netflix

Aunque en un principio surgieron dudas sobre la inclusión de los eventos antiguos en Netflix, ya varios de ellos aparecen listados en el catálogo de la plataforma. Sin embargo, aún no están disponibles para su visualización inmediata. En su lugar, algunos están programados para estrenarse el 1 de enero de 2025, mientras que otros tienen fechas de lanzamiento previstas para febrero o marzo de ese mismo año.

The Bash (2009) tuvo como main event a Randy Orton derrotando a Triple H en un Three Stages of Hell MatchFuente: Netflix

Hasta el momento, ya se han confirmado algunas superestrellas que harán su aparición en el Raw del 6 de enero de 2025. Entre ellos se encuentran John Cena, quien lo anunció durante el evento Money in the Bank de este año; CM Punk, el rapero Travis Scott y, más recientemente, Roman Reigns, quien se enfrentará a Solo Sikoa.

