"La posibilidad es real": excampeón mundial revela su lucha por llevar un evento grande de WWE a Sudamérica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es innegable reconocer que, desde que Triple H asumió el mando de la WWE, la empresa ha incrementado notablemente el número de eventos fuera de Estados Unidos, algo que no se veía con tanta frecuencia bajo la gestión de Vince McMahon. En lo que va del 2024, se han realizado seis eventos internacionales, marcando un nuevo récord para la compañía.

Sin embargo, hay una región en el mundo que aún no ha tenido la oportunidad de albergar un evento de WWE: Sudamérica. Esta parte del mundo solo ha sido testigo de shows producidos por giras, pero nunca de un Premium Live Event (PLE), por lo que la llegada de un PLE a la región sería un gran acontecimiento, capaz de atraer a fanáticos de distintos países.

A pesar de esto, con Triple H al frente, la posibilidad de ver un PLE en Sudamérica parece cada vez más cercana. Y uno de los mayores defensores de esta idea es el excampeón mundial Damian Priest, quien sueña con llevar un evento de esta magnitud a la región. Perú, por ejemplo, podría ser un candidato viable para albergar este histórico espectáculo.

Damian Priest y su deseo de un PLE en Sudamérica

La superestrella puertorriqueña Damian Priest conversó recientemente con Julio Estrada en el podcast ‘Luchas y Salsa’, donde reveló que la posibilidad de un Premium Live Event en Sudamérica es real. Priest explicó que este es un sueño no solo para él, sino también para otras superestrellas, quienes comparten el deseo de llevar un evento tan importante a esta región del mundo.

“La posibilidad es real y te lo prometo a ti y a todos en Perú y a todos en Sudamérica que yo estoy peleando para tener un PLE grande en Sudamérica. Eso es un sueño, no solamente para mí, sino para muchos de nosotros y ni siquiera solamente los latinos, hay muchas superestrellas de WWE que quieren un evento así grande en esa parte del mundo y para nosotros los latinos sería tan chévere", declaró Priest.

Además, el luchador puertorriqueño reveló que este es un tema recurrente en sus conversaciones internas en WWE. “Te lo prometo, que es una conversación que yo traigo a la mesa a cada rato para ver qué dicen y la posibilidad si es real y está ahí en conversación”, añadió.

El deseo de muchas superestrellas de WWE por Sudamérica

Priest también mencionó en el podcast ‘Luchas y Salsa’ que, aunque no reveló nombres, muchas superestrellas no latinas están a favor de un PLE en Sudamérica. A pesar de que no especificó quiénes son, hay un nombre que casi con certeza comparte el deseo de Priest: el excampeón Intercontinental, Sami Zayn.

Zayn ha expresado en múltiples ocasiones su interés en que un PLE tenga lugar en Sudamérica, con especial énfasis en Chile. Este deseo se remonta a sus días como luchador en Ring of Honor (ROH), cuando peleaba bajo el nombre de 'El Genérico'. Durante una visita a Chile, Zayn incluso dijo al público: "Los fanáticos de Chile son los mejores del mundo".

I love Chile. — Sami Zayn (@SamiZayn) September 13, 2024

De hecho, Zayn también tiene una conexión con Perú. En 2011, visitó el país bajo el mismo personaje, y cuando más tarde ingresó a WWE, su atuendo en NXT incluía pantalones decorados parches de las banderas de los países que había visitado, entre ellas la bandera peruana.

Damian Priest en su mejor momento

La última vez que WWE visitó Sudamérica fue en 2019, cuando Damian Priest aún estaba dando sus primeros pasos en NXT, por lo que no participó en esa gira. Sin embargo, Priest ha señalado que ahora se encuentra en un momento clave de su carrera, tras ganar varios títulos y convertirse en una de las figuras más destacadas de la empresa, lo que lo pone en una excelente posición para liderar un evento en Sudamérica.

“Ha sido increíble. Son unas de esas cosas que yo no puedo creer como pasó todo. O sea, uno quiere lograr sus sueños y todo, pero cuando estás ahí y está pasando, se siente increíble. Es la única palabra que puedo decir. Los últimos tres años han sido súper bien. Y bueno, aquí orgulloso de estar en esta posición”, comentó Priest sobre su éxito reciente.

Damian Priest ganando su primer título mundial en WrestleMania 40 | Fuente: WWE

¿Qué país podría albergar un PLE de WWE?

Dos países destacan como los mercados más atractivos para WWE en Sudamérica: Brasil y Chile. Este último, en particular, ha recibido un fuerte respaldo de varias superestrellas de WWE en los últimos años, lo cual no es sorprendente dado que cuenta con una gran comunidad de seguidores de la lucha libre. Además, la chilena Stephanie Vaquer, recién ascendida a NXT, refuerza la conexión del país con la compañía.

Otro factor a considerar es que el evento Bad Blood de WWE fue transmitido a través de Netflix en dos países de Sudamérica: Chile y Brasil. Aunque esta disponibilidad se expandirá a casi toda Latinoamérica a inicios de 2025, estos dos países ya cuentan con una ventaja en términos de acceso a este contenido.

Independientemente de si el PLE se realiza en Chile, Brasil o cualquier otro país de la región, está garantizado que el evento atraerá a fanáticos de toda Sudamérica, al igual que lo haría una Copa del Mundo. Las redes sociales ya han mostrado el entusiasmo y apoyo que genera la posibilidad de un PLE en la región, lo que sugiere que un evento en Sudamérica sería un éxito histórico.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis