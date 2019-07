Hey @VfL_Wolfsburg, finden wir super, dass Ihr ein bisschen #DX in die @Bundesliga_DE bringt! 😉 Gutes Durchhalten im Trainingslager in Schladming & einen erfolgreichen Start in die Saison! ARE YOU READY? 💪 #RawReunion #WWE #VFLWolfsburg #Bundesliga pic.twitter.com/Pg6hBEJXmt