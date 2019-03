A solo dos semanas para que se lleve a cabo el evento anual más importante de la lucha libre, WrestleMania 35, WWE ha confirmado cuál será la lucha principal (main event) de la noche: la triple amenaza entre Ronda Rousey (c) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair.

Por primera vez en la historia de la compañía, “La Vitrina de los Inmortales” tendrá como atracción principal a una lucha femenina. Y no es para menos, ya que, además de la campaña empresarial por dar un mayor empuje a la división femenina, estas tres luchadoras han ido generando una gran expectativa en los últimos meses, construyendo una historia nunca antes vista en su categoría y manteniendo como protagonistas a las tres mujeres más importantes de la empresa en estos momentos.

Este combate tiene todas las herramientas para triunfar. Ronda Rousey, ex campeona de UFC y actual campeona de WWE, ha mantenido una relación amor-odio con el público y ahora posee una versión heel (ruda), mientras que Becky Lynch "The Man" ha mejorado su relación con los aficionados, convirtiéndose en la mayor candidata a la corona. Sin embargo, Charlotte Flair, siete veces campeona de la división, también espera su momento en dicho evento.

Todos los caminos llevan al MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey este 7 de abril cuando se desarrolle WrestleMania 35. Otras luchas confirmadas son Batista vs. Triple H y Brock Lesnar vs. Seth Rollins.

¿Qué opinas? ¿Merecido puesto para las mujeres?

