WWE celebra esta noche su evento NXT TakeOver XXV: cartelera, horarios y canales de transmisión

WWE NXT celebrará la noche del sábado 1 de junio el evento llamado NXT TakeOver XXV, el segundo PPV de la marca de lucha libre en el año luego de NXT TakeOver: New York.

Luego de un asombroso evento debut de la empresa rival AEW con Double or Nothing, los fanáticos se han quedado expectante de cómo responderá WWE. Como ya es conocido, NXT, a pesar de ser considerada como la división de ascenso a RAW y SmackDown, es la marca con mayor calidad en luchas e historias, por lo que genera mayor expectativa que los propios eventos principales.

El evento central de TakeOver XXV será la revancha por el campeonato de NXT entre Johnny Gargano, actual campeón, contra Adam Cole, líder de The Undisputed Era. Luego de una asombrosa primera lucha al mejor de 3 caídas que le valió una calificación de 5.5 estrellas por especialistas (de un máximo de 5), este encuentro promete no reducir su intensidad y emoción.

Asimismo, otra de las luchas oficiales atrayentes del cartel es Velveteen Dream, campeón norteamericano, contra Tyler Breeze. Este último ascendió a RAW tras una gran campaña en NXT durante 2018, pero no obtuvo oportunidades y quedó relegado al midcard. Por lo mismo, ha regresado a NXT y se enfrentará al glamoroso campeón Velveteen Dream, quien mantiene una gran legión de seguidores.

Cartelera completa

- Combate por el Campeonato de NXT :

Johnny Gargano (c) vs Adam Cole

- Combate por el Campeonato Femenino de NXT :

Shayna Baszler (c) vs Io Shirai

- Combate de escaleras por los Campeonatos por Parejas de NXT (vacantes):

Danny Burch & Onney Lorcan vs Street Profits vs Forgotten Sons vs Bobby Fish & Kyle O'Reilly

- Combate por el Campeonato de NXT North America :

Velveteen Dream (c) vs Tyler Breeze

- Matt Riddle vs Roderick Strong

¿Dónde y a qué hora ver?

Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

KickOff Show Principal México 5:00 pm 6:00 pm Ecuador 6:00 pm 7:00 pm Perú 6:00 pm 7:00 pm Colombia 6:00 pm 7:00 pm Bolivia 7:00 pm 8:00 pm Venezuela 7:00 pm 8:00 pm Argentina 8:00 pm 9:00 pm Brasil 8:00 pm 9:00 pm Chile 8:00 pm 9:00 pm

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma.

