Roman Reigns celebra junto a The Bloodline su victoria en Crown Jewel 2022. | Fuente: WWE

La ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, fue testigo del penúltimo evento del año para WWE, Crown Jewel 2022.

En una gran noche para la lucha libre, todos campeones, a excepción de el de parejas femenino, retuvieron sus cinturones.

Crown Jewell 2022: los resultados

En el evento central de la noche, Roman Reigns retuvo los cinturones máximos de WWE al derrotar al youtuber Logan Paul en un gran encuentro.

El novato realizó un gran desempeño en el ring y el público se lo retribuyó apoyándolo en casi todo el combate. Reigns se salvó de la derrota gracias a la interrupción de sus primos, incluso pese a la llegada de Jake Paul para el retador.

El campeonato máximo de mujeres para RAW fue defendido exitosamente también por Bianca Belair en un combate de Última mujer en pie contra Bayley. El combate fue entretenido y tuvo sus dosis de mesas, escaleras y sillas.

El único campeonato que cambió de manos fue el de parejas. Alexa Bliss fue traicionada por su examiga Nikki Cross y perdió el cinturón junto con Asuka ante Damage CTRL, compuesto por Dakota Kai e Iyo Sky. Su reinado solo duró cinco días.

The Usos retuvieron sus cinturones por pareja ante The Brawling Brutes en uno de los mejores duelos de la noche.

Por otro lado, Drew McIntyre derrotó en un combate de jaula de acero a Karrion Kross, incluso pese a la ayuda reiterativa de Scarlett Bordeaux.

En el duelo de facciones, The Judgment Day se llevó la victoria ante The O. C. en una gran pelea.

Y no nos olvidemos de los gigantes

Dentro de los combates más esperados, Brock Lesnar derrotó a Bobby Lashley aprovechándose de su peso en un insólito final.

Lashley no pudo aceptar la derrota y terminó desvaneciendo a Lesnar con su ‘Candado del dolor’.

Nunca había visto así a Brock Lesnar. Tremendo el nivel de Bobby Lashley. #WWECrownJewel pic.twitter.com/AXGxoSMmHu — Planeta wrestling (@Planeta_Wrest) November 5, 2022

Finalmente, Braun Strowman derrotó a Omos en la llamada ‘batalla de gigantes’.

El Monstruo entre Monstruos Braun Strowman logra la hazaña y se lleva la victoria en #WWECrownJewel 💪😤 pic.twitter.com/JOIXLDoOos — WWE Español (@wweespanol) November 5, 2022

El próximo evento de WWE será Survivor Series: Wargames el 26 de noviembre.

