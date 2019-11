El combate es la máxima atracción de la noche. | Fuente: WWE

Llegó el 31 de octubre y los fanáticos de la lucha libre están a la espera del inicio de WWE Crown Jewel, el segundo evento del año en Arabia Saudita. El main event de la noche (en la mañana para Latinoamérica) es una revancha de UFC: Brock Lesnar (actual campeón de SmackDown) contra Caín Velasquez.

De manera sorprendente, el excampeón de artes marciales debutó en SmackDown luego de que Lesnar arrebatara el campeonato a Kofi Kingston. Apoyado por Rey Mysterio, el mexicano defenderá el legado latino contra “la bestia encarnada”.

Como se recuerda, ambos personajes se encontraron en UFC por el título de dicha empresa en el evento 121. En esa ocasión, Velasquez apabulló a Lesnar y le arrebató el campeonato pesado en lo que muchos llaman una de las mayores rivalidades de las artes marciales.

Cartelera completa de Crown Jewel

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar vs. Caín Velásquez

CAMPEONATO UNIVERSAL; FALLS COUNT ANYWHERE

Seth Rollins (c) vs. Bray Wyatt

Braun Strowman vs. Tyson Fury

Team Hogan (Rusev, Ricochet, Roman Reigns, Ali y Chad Gable) vs. Team Flair (Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura y Drew McIntyre)

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

AJ Styles (c) vs. ganador de la Batalla Campal

TAG TEAM TURMOIL PARA DETERMINAR A LA MEJOR DUPLA DEL MUNDO

The New Day vs. The Viking Raiders vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder y Curt Hawkins vs. The Revival vs. The O.C. vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. The B-Team

Mansoor vs. Cesaro

Natalya vs. Lacey Evans (la primera lucha femenina en la historia de WWE en Arabia)

KICKOFF

BATALLA CAMPAL DE 20 LUCHADORES PARA DETERMINAR AL RETADOR DE AJ STYLES POR EL CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Akira Tozawa, Andrade, Apollo Crews, Brian Kendrick, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Drake Maverick, Eric Young, Erick Rowan, Heath Slater, Humberto Carrillo, Luke Harper, Mojo Rawley, No Way Jose, R-Truth, Shelton Benjamin, Sin Cara, Sunil Singh, Titus O’Neil y Tony Nese.

El evento se podrá ver en vivo a partir de las 11 de la mañana (PE) vía WWE Network.