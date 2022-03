The Undertaker llevó su racha de WrestleMania hasta las 21 victorias. | Fuente: WWE

The Undertaker, uno de los luchadores más importantes de la historia de WWE, será exaltado este 1 de abril al Salón de la Fama de la compañía.

Mark Callaway ha pasado sus último 30 años en la empresa de lucha libre, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de este deporte gracias a su gimmick (personaje) de “El Fenómeno” o “El Enterrador”, mezclando el terror y lo sombrío.

¿Cómo ver el discurso de agradecimiento de The Undertaker en WWE?

La ceremonia del Salón de la Fama 2022 de WWE se llevará a cabo este viernes 1 de abril en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

Se transmitirá después de SmackDown, a las 10 p. m. hora del este o a las 9 de la noche en Perú.

Solo hay una opción disponible para ver la ceremonia desde Latinoamérica: el servicio de suscripción WWE Network (10 dólares mensuales). También es el lugar para ver WrestleMania 38 los días 2 y 3 de abril.

A The Undertaker lo acompañarán en la ceremonia como exaltados Shad Gaspard, Vader, Queen Sharmell y The Steiner Brothers.

The Undertaker, una leyenda viviente

The Undertaker, nativo de Houston, se retiró oficialmente en Survivor Series en 2020, poniendo fin a una carrera de 30 años en la WWE. Su combate final tuvo lugar en WrestleMania 36 en el aclamado y cinematográfico Boneyard Match contra AJ Styles. Si bien el ahora hombre de 56 años era conocido por regresar continuamente a la WWE, finalmente se sintió en paz al terminar su carrera y retirarse.

Llegó a la WWE en 1990 después de una carrera como "Mean" Mark Callous en WCW. En una de sus primeras conversaciones con el presidente de la WWE, Vince McMahon, Undertaker dijo que le preocupaba que su personaje fuera de "Egg Man": la compañía estaba lista para incubar un huevo gigante en Survivor Series ese año que finalmente sería el Gobbledy Gooker. En cambio, obtuvo y perfeccionó, posiblemente, la mejor personalidad en la historia de la lucha libre profesional, debutando en el evento como el socio misterioso del Million Dollar Team de Ted DiBiase.

The Undertaker ganó ocho campeonatos mundiales y siete títulos en parejas en la WWE. Sin embargo, nunca se trató de campeonatos para su personaje, sino de las historias y recuerdos que lo acompañaron dentro y fuera del ring con Mankind, Kane, Shawn Michaels, “Stone Cold” Steve Austin, Triple H y otros.

Formó parte del posiblemente mejor combate de lucha libre con Michaels en WrestleMania 25 y participó en el icónico combate Hell in a Cell con Mankind (Mick Foley) en King of the Ring en 1998. Su racha ganadora de 21-0 en WrestleMania, rota por Brock Lesnar en WrestleMania 30 en Nueva Orleans en 2014, probablemente nunca será igualado. Luchó 993 combates en la WWE, según profightdb.com.

