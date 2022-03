Grandes momentos pasaron para la posteridad en los pasados WrestleMania. | Fuente: WWE

Abril se convertirá en el mes favorito de los fanáticos de la lucha libre ya que WWE celebrará por tercera vez consecutiva WrestleMania, su máximo evento en el año, en dos fechas: el 2 y 3 de abril.

El evento, llamado también “La Vitrina de los Inmortales”, presenta los mejores combates, retornos y el mayor espectáculo en cuanto a este deporte de entretenimiento se refiere.

Y en más de 38 años de existencia, WrestleMania mantiene un historial largo de momentos que cambiaron la historia de la lucha libre para siempre, por lo que la propia WWE decidió enmarcar los 10 momentos más grandiosos de este evento.

Los 10 momentos más grandiosos de WrestleMania

10: La lanza de Edge a Jeff Hardy en los aires

Uno de los momentos más icónicos de WrestleMania radica en WrestleMania 17, considerado el mejor evento de las 37 ediciones hasta el momento. Jeff Hardy quedó colgado en lo alto del ring de los cinturones por parejas, lo que fue aprovechado por Edge para castigarlo con su finisher por los aires. El reflejo de lo extremo que fue tal combate.

9: La victoria de Rey Mysterio por Eddie Guerrero

Eddie Guerrero estaba destinado a ser el nuevo campeón peso pesado de la compañía, pero la muerte enlutó al deporte muy tempranamente. Esto, sin embargo, permitió el ascenso de su fiel amigo de raíces latinas Rey Mysterio, quien obtuvo un ascenso meteórico en 2006 desde el Royal Rumble hasta su consagración en WrestleMania 22 frente Kurt Angle y Randy Orton.

8: El regreso de Miss Elizabeth con Randy Savage

La lucha libre ha estado enmarcada en historias románticas desde sus inicios como entretenimiento, por lo que la pareja entre “Macho Man” y Miss Elizabeth era una de las más queridas en la industria. Tras una traición de Queen Sherri en WrestleMania 7, este matrimonio (en la vida real) arregló sus diferencias y se reencontró al centro del ring para deleite de los fanáticos.

7: El punto máximo de la Kofimanía

Kofi Kingston no es luchador con el porte que mantenía WWE para sus campeones máximos. Pero un hecho fortuito (lesión de Mustafa Alí) ocasionó una bola de nieve en la que los fanáticos se unieron en alma y corazón a Kofi Kingston camino al campeonato de WWE que mantenía Daniel Bryan. Esta historia se construyó en meses y tuvo su punto máximo en WrestleMania 35, con un gran combate que dio inicio al reinado de Kingston. Si bien es cierto, al mando de la compañía no fue el mejor, dicha pelea de coronación fue muy emotiva.

6: The Rock vs. Hulk Hogan: el duelo de generaciones

Hulk Hogan es una de las figuras máximas de la historia de WWE y antes que The Rock también lo sea, debía apoyarlo “pasándole la antorcha”. Y fue un combate de ensueño: en Canadá, el público se entregó completamente con Hogan y no querían que The Rock tenga la victoria. Pese a ese dualismo, el combate tuvo los tintes necesarios para pasar a ser un clásico de la historia, con su punto clímax cuando “The Hollywood” Hogan revirtió rápidamente un Rock Bottom.

5: Shawn Michaels y el Iron Man Match contra Bret Hart

“El chico rompecorazones” obtuvo su primer campeonato mundial luego del Iron Man Match más famoso de todos los tiempos. En 62:52 minutos, el récord de duración en un WrestleMania, Shawn Michaels “le sacó música a la quijada” de Bret Hart para cubrirlo y alzarse con el cinturón.

4: Becky dos cinturones

Y si hablamos de cinturones, el primer evento central femenino de la historia de WrestleMania, pese a lo accidentado, dejó a Becky Lynch como la figura femenina moderna más reconocida. En aquella noche, derrotó a Ronda Rousey y Charlotte Flair para alzar los campeonatos femeninos de RAW y SmackDown a la vez.

3: Hulk Hogan cargando a André el Gigante

Cuando Hogan empezaba su camino al estrellato, obtuvo un obstáculo más que grande para llegar a la cima: André el Gigante. Pese a no haber sido el primero ni el único en la historia, levantar a un personaje tan imponente como André en un momento donde la la lucha libre no era técnica ni un duelo de tanta habilidad, era considerado un hito máximo. Eso se vio reflejado entre los fanáticos, quienes vitorearon esta escena fuertemente.

2: El mejor canjeo del Money in the Bank en la historia

El primer Brock Lesnar vs. Roman Reigns fue una joya brutal. Pero dicha fecha en WrestleMania 31, aun quedaba un factor fuera de estos dos luchadores: el poseedor del maletín de Dinero en el Banco. Seth Rollins se convirtió en el oportunista por excelencia al convertir este duelo en una Triple Amenaza y “robarse” la victoria ante la incredulidad de los aficionados.

1: El fin de la racha del Undertaker

No hay mayor leyenda en WrestleMania que la del Undertaker. “El fenómeno” se convirtió en un sinónimo de este evento y verlo defender su racha año tras año era genial por lo impresionante que eran los combates. Pero ni él pudo contra “la bestia encarnada” quien silenció a todos los aficionados al cubrir al Undertaker y conseguir el conteo de 3. Nadie lo creía ni asimilaba, ni el propio Paul Heyman que se encontraba como manager de Lesnar. Minutos de incomodidad, tristeza y todas las emociones combinadas embargaron el lugar, en un momento que pasó rápidamente a la historia como una de las más tristes.

