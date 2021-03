MR T. en su participación junto a Hulk Hogan. Desde el inicio, WrestleMania también atrajo celebridades, además de luchadores. | Fuente: WWE

A solo días de celebrar una nueva edición, la 37 para ser más exactos, este 31 de marzo WWE celebra el 36 aniversario de WrestleMania, el evento de lucha libre más grande de todo el mundo.

WWE, comandado por Vince McMahon, se ha convertido en una empresa mundial que ha acompañado a millones de personas desde su juventud y WrestleMania es, anualmente, el pico de la industria.

WrestleMania atrae millones de espectadores digitales, pero también miles presencialmente y, tras un año con ausencia del público, este 2021 volverá a ser celebrado con público en vivo en el Raymond Stadium James, en Florida.

Pero, ¿cómo nació este importante evento, tan importante que compite con otras grandes producciones como el Super Bowl en Estados Unidos?

WrestleMania I, el comienzo de todo

WrestleMania I se remonta al 31 de marzo de 1985, en el mítico Madison Square Garden en Nueva York.

Producirlo fue toda una odisea. En aquel entonces, Vince McMahon ya había tomado las riendas del World Wrestling Federation (WWF), creado por su padre, y empezaba a ganar notoriedad en Estados Unidos con sus espectáculos de lucha libre. Sin embargo, una empresa rival, Jim Crockett Promotions, tenía gran popularidad con un evento de pague por ver en televisión, Starrcade, el cual nació en 1983.

Por lo mismo, a McMahon hijo se le ocurrió crear una franquicia que salga por televisión como pague por ver y que, además de luchadores, reúna celebridades del país norteamericano.

WWF creó así WrestleMania y, para su primera edición, se movió en publicidades en la cadena MTV con personajes como Muhammad Ali, Liberace, Mr. T y Cyndi Lauper. Los luchadores que le dieron ventana de exposición fueron las ahora leyendas Hulk Hogan y Roddy Piper.

Las peleas

La primera pelea en la historia de WrestleMania está compuesta por un luchador de raíces latinas. Tito Santana, con herencia mexicana, derrotó a The Executioner y se convirtió también en el primer ganador de un combate en el magno evento, también llamado “La Vitrina de los Inmortales”.

Aquella noche, se defendieron tres campeonatos: Leilani Kai contra Wendi Richter por el Campeonato Femenino de la WWF, The U.S. Express (Mike Rotundo & Barry Windham) contra Nikolai Volkoff & The Iron Sheik por el Campeonato en Parejas de la WWF, y Greg Valentine contra The Junkyard Dog por el Campeonato Intercontinental de la WWF.

Luego de ver desfilar a figurar como Bruno Sanmartino y Andre The Giant, veríamos el evento central: Hulk Hogan hizo equipo con Mr. T y se enfrentaron a Roddy Piper junto a Paul Orndorff. Muhammad Ali y Pat Patterson fueron los árbitros especiales invitados.

En cuanto a calidad luchística, no fue el mejor, pero fue todo un espectáculo con gran recepción. Aquella noche 19 mil personas estuvieron en el recinto, más de un millón de personas siguieron el evento a través del circuito cerrado de TV, el más grande hasta dicha fecha en el país.

Y desde aquella fecha, anualmente se celebra un evento de tal magnitud como pico máximo de la industria. Hasta antes de la pandemia, los números de espectadores físicos llegaban a los 100 mil y cada ciudad donde se realizaba se convertía en la capital mundial de la lucha libre, donde otras empresas pequeñas aprovechaban el turismo de fanáticos y convertían a los días anteriores en una feria del deporte. Un deporte que hasta ahora mueve multitudes.

WrestleMania 37 se celebrará dos noches seguidas, el 10 y 11 de abril, en Florida. Puedes verlo en vivo y en español por 10 dólares mensuales suscribiéndote a WWE Network.

