WWE Money in the Bank 2020: Todos los resultados de la noche

El evento fue grabado en días anteriores. | Fuente: WWE

WWE realizó este domingo un Money in the Bank corporativo, una edición única que no tuvo público y que se realizó en la torre principal de la compañía debido a la crisis mundial del coronavirus.

Resultados de la noche

Campeonato Universal

Luego de engañar a su rival haciéndolo pensar que regresaría junto a él, Strowman retuvo su cinturón ante Bray Wyatt.

Campeonato femenino de SmackDown

Gracias a la interferencia de Sasha Banks, Bayley derrotó a Tamina con una paquetito y retuvo su cinturón.

En un combate en el que estaba pactado una lucha entre MVP vs. R-Truth, interrumpió Bobby Lashley para reemplazar al primero y obtener la victoria con una “Super Lanza”.

Campeonatos por pareja de SmackDown

En una gran lucha donde los latinos de Lucha House Party sobresalieron, The New Day retuvo sus cinturones ante Morrison & Miz y The Forgotten Sons.

Kickoff:

En un excelente combate inicial del evento, Jeff Hardy logró la victoria sobre Cesaro en su regreso a la programación de WWE.

Noticia en desarrollo