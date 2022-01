Rollins está pactado para una lucha estelar contra Roman Reigns, pero aún puede participar del Rumble. | Fuente: WWE

A solo horas del Royal Rumble 2022, las expectativas de los fanáticos están por las nubes por la llamada Batalla Real de WWE, una lucha de 30 hombres en las que el ganador obtendrá un combate titular en WrestleMania.

A diferencia de los últimos años donde el posible ganador estaba un poco más claro por su construcción del personaje y las historias en las que estaba involucrado, este 2022 no hay un nombre en específico que resalte del resto para conseguir la victoria, y no por falta de habilidad, sino porque todo están igualados en oportunidades.

Pese a ello, intentaremos pronosticar al posible ganador del Royal Rumble 2022, considerando su actual papel en WWE y sus posibles rivales en caso llegar a disputar el título en WrestleMania.

Cinco posibles ganadores del Royal Rumble 2022

Big E

La construcción de Big E como personaje solitario en WWE ha sido uno de los principales esfuerzos en 2021 tras la obtención del Money in The Bank. Su reinado fue corto y acabó de manera apresurada por la llegada de Brock Lesnar, por lo que una revancha más larga y con meses de preparación puede ser atrayente para sus fanáticos, aunque no todos estén contentos con ello.

Bobby Lashley

Lashley ya ha demostrado ser un gran campeón de WWE y está pactado para una lucha de ensueño contra Lesnar en el mismo Royal Rumble 2022. Pero, seamos sinceros, ¿WWE quiere quitarle rápidamente el cinturón a Brock? Difícil. Por ello mismo, Lashley podría perder en su combate e ingresar furioso al Rumble para ganarlo y cimentar su camino hacia una victoria mayor en “la Vitrina de los Inmortales”.

Seth Rollins

De forma similar a Lashley, Rollins también ya tiene un combate titular contra Roman Reigns por el cinturón Universal. Su rival, a diferencia de Lesnar, está invicto en su reinado que ya se extiende por casi 500 días, por lo que, también, una victoria del retador es casi improbable. Ya hizo historia con su canjeo máximo en WrestleMania 31, por lo que Rollins sabe cuándo es necesario hacer ser “oportunista” para conseguir la gloria.

AJ Styles

AJ Styles es un veterano que, desde su llegada a WWE, ha ganado todo, excepto el Royal Rumble. Si bien es cierto, sufrió una ruptura de pareja con Omos, su rivalidad no ha sido la mejor, por lo que podría ser pactado para triunfar en la batalla real. Su presencia siempre es sinónimo de grandes luchas.

Kevin Owens

Owens, renovado en contrato, es otro de los pesos pesados a ganar este combate. Podría traicionar a “su amigo” Rollins en la batalla y llevarse la oportunidad. ¿Acaso alguien no quiere verlo nuevamente con el cinturón máximo?

¿Y por las féminas?

El lado femenino tiene algunos nombres marcados. Si se tratase del roster actual, son Bianca Belair, Rhea Ripley o Liv Morgan las favoritas a ganar. Bianca es el nombre más fuerte para el panorama actual, aunque la afición puede impulsar a Morgan hacia WrestleMania.

La cosa cambia si hablamos de regresos. Tanto Ronda Rousey como Paige son nombres fortísimos y atrayentes para la esfera del campeonato, especialmente la primera, por lo que su retorno, además de sorprendente, puede marcar todo la industria femenina este 2022.

