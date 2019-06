Este evento es el tercero en Arabia Saudita | Fuente: WWE

Arabia Saudita es uno de los nuevos lugares favoritos de WWE. La compañía de lucha libre regresa por tercera vez en dos años a este país este viernes 7 de junio para celebrar Super ShowDown, un evento de lujo que poseerá batallas que no vemos en los shows regulares de la empresa.

Como plato principal de la cartelera se encuentra la lucha entre The Undertaker y Goldberg, dos íconos dorados de la industria. Este enfrentamiento será el primero en la historia entre los dos y, a pesar de que ya no se encuentran en la mejor condición física, siguen generando gran respeto en el ring.

Por otro lado, Triple H retomará una antigua rivalidad y se enfrentará a Randy Orton, antiguos compañeros en Evolution junto a Batista y Ric Flair.

Por otro lado, Kofi Kingston defenderá su cinturón de campeón mundial de WWE frente a Dolph Ziggler, en una rivalidad cargada de emociones y sentimientos encontrados por los fanáticos ya que, a pesar del gran cariño hacia Kingston, también consideran el gran sacrificio de Ziggler dentro de la industria.

Asimismo, Seth Rollins defenderá su campeonato universal ante Baron Corbin.

No olvidar la batalla real de 50 hombres en la que podremos apreciar el regreso de queridas superestrellas de la industria.

Cartelera completa

- Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler por el título de la WWE

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título universal

- Finn Bálor vs. Andrade por el título intercontinental

- Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado) vs. Lars Sullivan en un 3-on-1 Handicap Match

- Goldberg vs. The Undertaker

- Triple H vs. Randy Orton​

- Braun Strowman vs. Bobby Lashley

- Roman Reigns vs. Shane McMahon

- Batalla Real de 50 hombres

Horarios

11:00 Costa Rica/Guatemala/Honduras

12:00 Perú/Colombia/Ecuador/México

13:00 Bolivia/Venezuela/Paraguay/Chile

14:00 Argentina/Brasil/Uruguay

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma.

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!