Las facetas de The Undertaker en su carrera en WWE. | Fuente: WWE

A inicios de mes, WWE se encargó de dar una triste noticias a sus seguidores: The Undertaker se iba a retirar. La fecha escogida para su última aparición no ha sido escogida al azar, sino que celebrará los 30 años de su carrera: el 22 de noviembre en Survivor Series 2020.

Aunque quedan dudas si es que de verdad se retirará o si solo es una jugada publicitaria para una -necesaria- última lucha, lo cierto es que la empresa de lucha libre está celebrando un mes entero de celebración por la carrera de Mark Calaway, aquel luchador que hizo estremecer a más de un fanático con su personaje sombrío y oscuro.

Undertaker debutó en WWE (pero no en la lucha libre, ya que ya había peleado en WCW antes) el 22 de noviembre de 1990, cuando ingresó a la entonces WWF en Survivor Series como compañero de Ted DiBiase. A partir de allí, forjó su leyenda.

Además de los homenajes y más recordatorios dedicados a "The Phenom", también habrá combates en el ring en Survivor Series y se basarán en la popular rivalidad entre SmackDown y RAW como todos los años (el 2019 incluyó a NXT, saliendo como ganador la marca amarilla). El más fuerte de ellos, por supuesto será entre sus campeones.

Roman Reigns (campeón universal de SmackDown) y Drew McIntyre (campeón de WWE de RAW) se verán las caras en un encuentro de pronósticos reservados. Ambos han sido construidos como luchadores top de la compañía, con una credibilidad fortísima en sus respectivas marcas. Quien gane será nombrado como el mejor de la actualidad.

La otra llamativa es la tradicional serie de los sobrevivientes. 5 luchadores de cada marca se enfrentarán por la victoria para su show y se esperan grandes sorpresas en su desarrollo.

Cartelera anunciada

Survivor Series match Masculino

Team RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle) vs. Team SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, "King" Corbin, Seth Rollins, y un participante por anunciar)

Survivor Series match Femenino

Team RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce, Lacey Evans, y Lana) vs. Team SmackDown (Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan y dos participantes por anunciar)

Combate de campeones mundiales

Drew McIntyre vs. Roman Reigns

Combate de campeonas femeninas

Asuka vs. Sasha Banks

Combate de campeones por parejas

The New Day vs. Street Profits

Combate campeones de mitad de cartelera

Bobby Lashley vs. Sami Zayn

Horarios en Latinoamérica

México 7:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 9:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).