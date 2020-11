El "enterrador" atemorizaba a cada rival con su legendaria entrada en medio de campanazos. | Fuente: WWE

Para los fanáticos de la lucha libre, existe un personaje misterioso que, por más que pasen los años, siempre le tendrán el respeto máximo por su gran legado. Mark Calaway "The Undertaker" supo mantenerse vigente en la industria de WWE por tres décadas, pero la edad ha surgido efecto y ya no es el jovencito que atemorizaba a todos en el ring. Y por ello, es momento de despedirse de él en noviembre.

La compañía ha anunciado que el próximo 22 de noviembre, en el evento Survivor Series 2020, “The Phenom” hará su retiro definitivo de los cuadriláteros.

Undertaker debutó en WWE (pero no en la lucha libre, ya que ya había peleado en WCW antes) el 22 de noviembre de 1990, cuando ingresó a la entonces WWF en Survivor Series como compañero de Ted DiBiase. A partir de allí, forjó su leyenda.

En su carrera, lo ha conseguido todo: ha sido ocho veces campeón mundial, ganador del Royal Rumble, campeón en parejas con Kane y logró la racha más importante de la industria: 21 victorias como invicto en WrestleMania (hasta el impactante momento en el que Brock Lesnar le quita ese título).

Su última lucha fue en 2020 con un combate cinematográfico contra AJ Styles en WrestleMania 36.

“Como parte de la despedida final y el 30 aniversario de Undertaker, WWE está celebrando "30 Years of The Deadman" durante noviembre, incluidos los documentales recientemente debutados "Meeting The Undertaker" y "WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer" en WWE Network, así como "The Mortician: The Story of Paul Bearer", que se estrena este domingo, y "Brothers of Destruction", que se estrenó en octubre en el Festival de Cine de Austin y se transmitirá en WWE Network el domingo 15 de noviembre”, menciona la empresa.

Además de la despedida final de Undertaker, Survivor Series es la única noche del año en la que Raw se enfrenta a SmackDown. El evento se destaca por: el Campeón Universal de la WWE Roman Reigns enfrentándose al Campeón de la WWE Randy Orton; La Campeona de Mujeres de Raw Asuka vs. la Campeona de Mujeres de SmackDown Sasha Banks; Campeones de Parejas de Raw The New Day contra Campeones de Parejas de SmackDown The Street Profits; El Campeón de Estados Unidos Bobby Lashley contra el Campeón Intercontinental Sami Zayn; así como los encuentros eliminatorios de Survivor Series 5 contra 5 para hombres y mujeres.

¡Gracias por todo, Taker!

