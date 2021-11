El evento central será un duelo de campeones de ambas marcas. | Fuente: WWE

Este domingo 21 de noviembre, WWE celebrará el último evento PPV de este 2021: Survivor Series.

Esta noche desde el Barclays Center de Brooklyn, New York, las marcas RAW y SmackDown se enfrentarán en el tradicional duelo por la hegemonía de la compañía, con sus principales campeones enfrentándose en duelos individuales.

El evento central, por ende, está reservado para los máximos personajes de ambas marcas: Roman Reigns (SmackDown) vs. Big E (RAW). El duelo, sin embargo, también tendrá de protagonistas a sus compañeros The Usos y The New Day, quienes harán de todo para que su nombre salga victorios.

Pero el duelo más candente de la noche se lo llevan las féminas. Charlotte Flair (SmackDown) y Becky Lynch (RAW) antes eran amigas, pero el mando de la división femenina las ha separado y ha hecho que se vuelvan rivales también fuera de los cuadriláteros.

Sin embargo, no pueden faltar los tradicionales combates de supervivencia en equipo. Por SmackDown estarán Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin y Sheamus, mientras que por RAW estarán Seth Rollins, Finn Bálor, Kevin Owens, Austin Theory y Bobby Lashley. Por el lado femenino, el equio azul será representado por Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya y Tony Storm, mientras que la marca roja tendrá a Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella & Queen Zelina.

No menos importante son los rumores de la aparición de The Rock. Hace 25 años, en el mismo evento, hizo su primera lucha en WWE, iniciando su famosa carrera en la compañía. Aunque Roman Reigns lo ha descartado, que aparezca su primo puede desencadenar un “dream match” entre ellos.

WWE Survivor Series: cartelera completa

Campeón de la WWE vs. campeón universal de la WWE: Big E vs. Roman Reigns

vs. Campeón de los Estados Unidos vs. campeón intercontinental: Damian Priest vs. Shinsuke Nakamura (con Rick Boogs)

Campeona femenina de Raw vs. campeona femenina de SmackDown: Becky Lynch vs. Charlotte Flair

Traditional Survivor Series Elimination Women’s Match: Team Raw (Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella & Queen Zelina) (con Nikki A.S.H.) vs. Team SmackDown (Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya & Tony Storm)

Traditional Survivor Series Elimination Men’s Match: Team Raw (Seth Rollins, Finn Bálor, Kevin Owens, Austin Theory & Bobby Lashley) con (MVP) vs. Team SmackDown (Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin & Sheamus)

Campeones en pareja de Raw vs. Campeones en pareja de Smackdow: RK-Bro (Randy Orton & Riddle) vs. The Usos (Jimmy & Jey Uso)

Horarios en Latinoamérica (desde el kickoff)

México 7:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Star Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

