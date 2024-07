Cuidados para la mascota en este invierno: ¿de qué manera le afectan las bajas temperaturas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Consejos A tomar en cuenta: "El tema de la temperatura tiene mucho que ver con la raza, el origen, o el tipo de pelaje que tiene el animal"

Este invierno en el país ha traído consigo temperaturas demasiadas bajas, generando preocupación no solo por nuestra salud, sino también por la de nuestras queridas mascotas. Como dueños responsables, nos preocupa cómo estas condiciones climáticas pueden afectar a nuestros animales de compañía, y buscamos la mejor manera de protegerlos y asegurar su bienestar durante esta temporada fría.

“El tema de las temperaturas es algo que siempre nos están preguntando de manera muy constante en las consultas y sí tiene mucho que ver qué tipo de animal tenemos en frente. Mucho tiene que ver con la raza, el origen, o el tipo de pelaje que tiene el animal”, señala Velarde. Es esencial entender que no todos los animales reaccionan igual al frío; su raza y pelaje influyen significativamente en su tolerancia a las bajas temperaturas.

Un error común que mencionó es el uso de remedios caseros como collares con limón para aliviar la tos o el resfrío en perros. “Esto no sirve. Tenemos otro tipo de herramientas para poder atender cualquier caso respiratorio. Para eso tenemos que estar alerta a distintos signos que pueden ser: descargas nasales”. Es vital estar atentos a los síntomas y comportamientos anormales en nuestras mascotas y llevarlas al veterinario ante cualquier cambio.

La importancia de estar atentos

Velarde también hizo hincapié en la importancia de observar el comportamiento de las mascotas. “Cuando el comportamiento varía, por cualquier cosa, ya sea que la mascota esté más letárgica, que esté más cohibida, que se esconda, o que se abrigue más, esos son los cambios a los que debemos estar alerta para llevarlos a un médico veterinario para que les den una chequeada”. Los cambios en el comportamiento pueden ser indicativos de problemas de salud relacionados con el frío.

Al bañar a nuestras mascotas, debemos considerar la temperatura del agua. “De preferencia sería un agua tibia, no puede ser muy caliente, no puede ser tampoco muy fría. Depende otra vez, del perro, no todos los perros aceptan las mismas temperaturas, al igual que nosotros”, indicó. Es fundamental adaptar la temperatura del agua a la tolerancia de cada animal para evitar problemas de salud.

Tres puntos importantes a considerar

Primero, los cuidados deben ser determinados por un veterinario. “No todos los animales se van a ver beneficiados por una herramienta como ropita, un polito, una casaquita. Ahí entra el médico veterinario a tallar, quien es la persona que realmente puede aconsejarte o no”, indica. En algunos casos, el uso de ropa puede ser contraproducente, ya que podría aislar bacterias, calor y humedad, agravando la situación.

Además, el registro de temperatura corporal en los perros es diferente al de los humanos. “Desde ya tenemos un animal cuyo cuerpo tiene un poquito más de temperatura que tenemos nosotros normalmente, y encima ese animal tiene una capa aislante de pelo”, menciona. Es crucial entender que no necesariamente porque nosotros tengamos frío, nuestra mascota también lo tendrá.



Finalmente, aconseja acondicionar adecuadamente los espacios en el hogar. “Lo ideal es acondicionar una casita, con unas mantas, aunque eso sí depende mucho del perro, y del ambiente donde está”, comenta. Es importante crear un refugio adecuado, especialmente para perros que viven en exteriores o sin pelo, ya que estos últimos tienen una piel más sensible y pueden requerir un tipo de cobertizo o casita para protegerse del frío.

