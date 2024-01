Verano 2024: consejos para cuidar la salud de tu perro ante las altas temperaturas

Que siempre tengan agua: el médico veterinario Royer Salazar comentó en RPP que los perros siempre deben tener agua fresca en su bebedero para evitar la deshidratación y los golpes de calor . Es importante seguir esta recomendación, porque los perros , sobre todo los braquicéfalos, sufren mucho en la época de verano, pues tienen dificultades para expulsar el calor y no sudan como los humanos.

12 Jan 2024 - 00:44

No bañarlo seguido: Salazar explicó que un perro que no tiene problemas de piel puede ser bañado cada dos o tres semanas. No debe hacerse de manera seguida, porque el animal tiene una capa de grasa en la piel que ya lo protege de la contaminación y los rayos de sol. "Si el baño es tan continuo, retiramos esa protección y va a estar expuesto a cualquier problema de piel", refirió.