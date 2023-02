Si el perro o gato no presenta signos graves, se le puede dar agua con hielo, señaló Quintana. No obstante, si el animalito muestra signos graves del golpe de calor, no es recomendable darle agua helada ni se le debe apurar a tomar líquido, porque pueden ahogarse. "Hay personas que por la desesperación le ponen hielo en el cuerpo. No podemos bajarle la temperatura de esa manera abrupta, tiene que ser paulatina y monitoreada", explicó.