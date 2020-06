Tiempos de cuarentena: ¿Cómo saber si tu perro tiene otitis y cómo tratarlo? | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: BONZAMI Emmanuelle

Si observas que tu mascota se rasca frecuentemente la oreja o se sacude la cabeza agresivamente durante el día es posible que haya desarrollado otitis. Esta es una enfermedad que presentan la mayoría de los perros y consta en la inflamación del oído que puede expandirse a lo largo de la oreja, haciendo que tu can se sienta más inquieto de lo habitual.

Por ello, Superpet.pe, retail especializado en productos para mascotas, te explica algunas de los factores que pueden causar que tu engreído desarrolle esta patología en sus orejas y cómo tratarlo:

1. Identifica los síntomas:

Algunos de los síntomas que puede presentar nuestro perro cuando tiene otitis pueden ser:

● Ladeo constante de la cabeza

● Rascado excesivo de la oreja

● Sacudidas de forma permanente

● Comportamiento alterado

● Secreciones abundantes y mal olor en el oído

● Enrojecimiento y dolor en la oreja.

2. Conoce las causas:

● La raza, un buen porcentaje son los que tienen orejas caídas.

● Conducto auditivo estrecho y con gran cantidad de pelo.

● Los ácaros: Parásitos externos como los ácaros y pulgas dañan e irritan los tejidos, donde también promueven la secreción de cera. Los peludos al rascarse se lastiman las orejas y el resultado es la inflamación.

● Exceso de humedad: Si después de un baño, no se seca correctamente las orejas de nuestro can, puede ocasionar que desarrollen hongos o bacterias en sus oídos. Por naturaleza el canal auditivo es húmedo y cálido; es el lugar perfecto para que se desarrollen hongos y bacterias.

● Agentes externos: Cuando sacamos de paseo a nuestra mascota, puede quedar residuos de pasto o tierra, si después de sacarlo a la calle no hemos limpiado sus oídos, puede desarrollar esta patología. Otras causas; pueden ser algunos factores hereditarios que predisponen a la enfermedad. Hipersensibilidad a algunos fármacos, sustancias irritantes, entre otros.

3. ¿Cómo tratarlo?:

Si ves que tu mascota tiene algunos de estos síntomas, es importante llevarlo rápidamente al veterinario para que pueda revisar a tu can y ver que tan avanzado tiene la otitis, según el diagnóstico te recetará los medicamentos para combatir esta enfermedad, lo cuál deberás seguir rigurosamente para que tu engreído se recupere.

4.¿Qué formas hay de prevenir la otitis?

● Es importante cubrir las orejas al momento del baño, en caso no logramos protegerlos del agua, debemos sacarlo de forma inmediata; así evitaremos que pueda desarrollar una otitis.



● Revisa regularmente la orejas de tu can, para asegurarte que no haya residuos de suciedad en sus orejas o algún cuerpo extraño. Asegúrate de que sus oídos estén siempre limpios para evitar cualquier complicación en su sistema auditivo.



“La otitis es una inflamación al oído, dolorosa y molesta que afecta a muchos perros y un buen porcentaje son los que tienen orejas caídas, este puede presentarse de forma aguda o puede ser realmente un problema crónico. La prevención siempre es una buena forma de ahorrarnos disgustos, recomiendo que se hagan revisiones de forma periódica y mantener una adecuada higiene, siempre bajo las indicaciones de un especialista” comentó, Kris Barreto, especialista veterinaria de Superpet.pe