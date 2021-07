Dónde ver Argentina vs Australia: mira EN VIVO guía canales por Tokio 2020. | Fuente: Tokio 2020

Argentina vs. Australia EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 22 de julio en el Sapporo Dome por la fecha 1 del Grupo A C de fútbol masculino de Tokio 2020. Está programado para las 5:30 a.m. hora peruana y 7:30 a.m. horario argentino.

Este partido entre Argentina y su par de Australia será transmitido por las señales de Claro Sports y TyC Sports en el territorio latinoamericano.

Fernando Batista, director técnico de la Selección de Argentina, sabe del doble desafío de este estreno: los nervios y ansiedad del comienzo sumado al rigor físico que imponen los 'aussies'. "Los chicos están con muchas ganas de debutar en Tokio 2020", sostuvo el 'Bocha', entrenador 'che'.

Argentina vs. Australia: horarios en el mundo

Perú: 5:30 a.m.

Ecuador: 5:30 a.m.

Colombia: 5:30 a.m.

México: 5:30 a.m.

Argentina: 7:30 a.m.

Chile: 6:30 a.m.

Estados Unidos (Florida): 6:30 a.m.

España: 12:30 p.m.

Argentina enfrentó a Corea del Sur en amistoso previo a Tokio 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUNG YEON-JE

Con apenas el portero del Cádiz Jeremías Ledesma como refuerzo mayor de 24 años, la albiceleste tendrá un partido incómodo, contra un rival que corre y mete en todos los sectores de la cancha.

Es un rival físico, corre mucho y tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros tenemos que ser los protagonistas del partido y manejar los tiempos”, apuntó el ‘Bocha’.

Para ello, cuenta con la frescura y posesión de balón que le puede aportar Alexis Mac Allister y la profundidad de Ezequiel Barco, socios ideales para la potencial del tanque Adolfo Gaich.

Sin embargo Graham Arnold, estratega de los ‘Olyroos’, futbolistas olímpicos de los Socceroos de Australia, prefiere “poner el foco más en nuestro desempeño, en nuestras sesiones de entrenamiento” y llegar listos para “causar conmoción al mundo” con un rendimiento "especial de nuestros jugadores".

"Llegamos al torneo con grandes expectativas y no para hacer número. Queremos mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer", añadió el DT antes del partido ante Argentina, recordando que las viejas glorias del pasado de los gigantes del fútbol no juegan en Tokio-2020.

Pero el gigante sudamericano también confía en el trabajo de largo plazo que ha hecho para llegar afilada a tierra nipona.

Argentina empató en su último amistoso ante Corea del Sur | Fuente: TV Pública

¿Dónde ver el Argentina contra Australia por Tokio 2020?

Lo ves por las pantallas de TyC Sports, Claro Sports y Marca Claro en Sudamérica. En Argentina también se puede ver a través de TV Pública. (Con información de AFP)

