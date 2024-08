Armand Duplantis posó como el tirador Yusuf Dikec para celebrar récord mundial en Paris 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armand Duplantis es la sensación de los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo por conseguir su segundo oro en el evento con el salto con garrocha sino también por la peculiar celebración que hizo una vez que concluyó su salto de 6,25 metros superando su marca mundial de 6,24 metros logrado en China el último 20 de abril.

¿Qué pasó? Resulta que el sueco de 24 años, conocido como 'Mondo', no tuvo mejor idea que posar de la misma manera que Yusuf Dikec, tirador turco quien se volvió muy popular por su singular estilo en el torneo sin accesorios de asistencia como miras especiales, lentes o audífonos, además, de poner su mano en el bolsillo cada vez que hace un disparo.

En efecto, de acuerdo con fotografías compartidas por AFP, se pudo ver a Duplantis alzando su brazo y formando su mano como una pistola mientras mira a su objetivo. El garrochista también coloca su mano en el bolsillo de su pantalón al igual que Yusuf Dikec, quien consiguió la medalla de plata en tiro en París 2024.

Medios internacionales como BBC Sports y Eurosports también difundieron la celebración hecha por Armand Duplantis compartiendo las fotos de Yusuf Dikec haciendo la comparación. “Armand Duplantis nos sorprendió con la postura de Yusuf Dikec después de establecer un récord olímpico en salto con garrocha”, resaltó BBC Sports en su cuenta de X (Ex Twitter).

Armand Duplantis logró su segundo oro en París 2024

Armand Duplantis se apoderó de todas las miradas en el mundo del atletismo al batir su noveno récord mundial en el salto con garrocha y lograr su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue en su tercer intento que Armand Duplantis logró saltar por encima de los 6,25 metros batiendo su marca anterior de 6,24 metros logrando una hazaña mundial sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos.

El deportista de 24 años fue el único atleta que pudo saltar la barra de los 6 metros relegando el estadounidense Sam Kendricks, quien se quedó con la medalla de plata saltando 5,95 metros. Por otro lado, el griego Emmanouil Karalis obtuvo el tercer lugar logrando el bronce al lograr los 5,90 metros.

"¿Qué puedo decir? He roto el récord del mundo en unos Juegos Olímpicos, es lo máximo para un garrochista. Batir el récord del mundo en unos Juegos Olímpicos es el sueño que tenía de niño y he sido capaz de conseguirlo ante la mayor multitud. de gente frente a la que he competido", expresó el atleta.

Armand Duplantis batió su noveno récord mundial

Armand Duplantis batió su noveno récord mundial en el salto con garrocha. La primera vez fue en febrero de 2020. Posteriormente, logró tres oros mundiales, tres oros europeos y dos oros olímpicos con el conseguido este lunes 5 de agosto.

El garrochista internacional, quien compite con el país de origen de su madre Helena, desplazó su propio récord logrado el 20 de abril de este año con 6,24 metros en China.

Cabe mencionar que Duplantis es el segundo atleta de garrocha en conseguir dos oros en los Juegos Olímpicos empatando el mismo número del estadounidense Bob Richards en sus victorias en Helsinki 1952 y Melbourne 1956. No obstante, es probable que pueda superar a su antecesor de seguir con dicha racha.

