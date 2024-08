Evelyn Inga se reencontró con su familia tras más de cuatro meses de separación por su participación en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Bienvenida Evelyn, eres el orgullo de la familia", fue el mensaje que apareció en el cartel que preparó la familia de Evelyn Inga, que este viernes llegó a su natal Junín, después de conseguir el diploma olímpico en París 2024.

La marchista nacional fue recibida a lo grande por sus vecinos y especialmente por su familia, que vibró como todo el Perú, por la buena actuación de Evelyn Inga, que ocupó el octavo lugar en la marcha atlética en 20 km.

"Feliz de estar en Huancayo, en mi casa tras cuatro meses fuera. Feliz, sinceramente", señaló Inga a RPP ya en la intimidad de su hogar.

La destacada deportista de 26 años indicó que se siente satisfecha por su actuación en los últimos Juegos Olímpicos.

"Muy contenta por la planificación de un año atrás que se ha visto reflejado. Para mí ya era un sueño hecho realidad ser una atleta olímpica, pero cruzar como octavo lugar de los mejores atletas del mundo y en un evento tan importante, es satisfactorio", señaló.

El secreto de Evelyn Inga antes de sus competencias

Evelyn Inga reveló que no duda en llamar a su casa para recibir el apoyo espiritual de su familia en medio de los nervios previos a una competencia.

"Antes de competir llamo a mi papá y a mi mamá porque me dan la tranquilidad porque siempre hay nervios. Mi papá me fortalece en la parte espiritual de confiar en Dios. Y mi mamá me dice que haga lo que pueda. Nunca hay la presión de que vaya por la medalla y yo voy y hago lo que pueda, y mis hermanos también me dejan mensajes por WhatsApp que me reconfortan y me dan la fortaleza mental", sostuvo.

Inga: su pedido al Gobierno y próximos desafíos

"Desde octubre, empieza nuevamente la preparación porque clasifiqué al campeonato mundial de Tokio Japón y ese es mi primer anhelo, estar en el podio mundial y posteriormente cumplir todo el ciclo olímpico como los Bolivarianos que serán en Ayacucho, los Juegos Odesur, los Juegos Panamericanos que son un evento importantísimo que también será sede Lima 2027, donde con la barra peruana y con mi familia acompañándome y yo sé que ahí se logrará la clasificación a Los Ángeles 2028 donde estaremos nuevamente en una cita olímpica", expresó la deportista que tiene en mente ganar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028.

Finalmente, Inga volvió a pedir el apoyo económico del Gobierno y de las empresas privadas. "Esperemos que esta vez sean mucho mejor y suplico que el estado y las empresas privadas puedan darnos este soporte en estos años que ameritan una medalla olímpica y mundial para estar todos unidos un gran esfuerzo y lograr la victoria", culminó.