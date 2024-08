¡El más rápido del mundo! Noah Lyles ganó la final en los 100 metros planos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es el hombre más rápido del planeta. Se trata del estadounidense Noah Lyles, quien ganó la final de los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo mundial, con un tiempo de 9.79 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lyles consiguió la primera medalla de oro para su país en 20 años en esta competencia. El jamaiquino Kishane Thompson terminó segundo, a cinco milésimas de segundo. Por su parte, Fred Kerley ganó una medalla de bronce al correr en un tiempo de 9,81 segundos, el mejor de la temporada.

La victoria de Noah Lyles permite colocar a los Estados Unidos al frente del medallero de París 2024, sacando del liderato a China.

El último campeón olímpico de esa disciplina para los estadounidenses había sido Justin Gatlin, cuando se impuso en la final de los 100 metros de Atenas 2004, con un tiempo de 9.85 segundos.

Por su lado, el campeón de Tokio 2020, el italiano Marcell Jacobs, finalizó en la quinta posición y no pudo defender su título olímpico.

Noah Lyles se llevó el oro en una final muy ajustada | Fuente: EFE | Fotógrafo: CHRISTIAN BRUNA

Su crítica a los jugadores de NBA

Lyles es un deportista que viene logrando cosas importantes a sus 27 años. En el 2023 se consagró campeón en los 100m, 200m y en el relevo 4×100 en el Mundial de Atletismo. Tras su victoria en Paris 2024 se recordó en redes sociales su discurso ante los medios donde cuestionó la validez de llamar “campeones mundiales” en ligas como la NBA.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo. ¿Campeón mundial de qué?... ¿Estados Unidos? No me malentiendas. Amo a Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo”, dijo entre risas luego de su triple victoria.