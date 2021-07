Novak Djokovic no dio una buena imagen ante Pablo Carreño. | Fuente: Claro Sports

Novak Djokovic vivió uno de sus momentos más amargos en lo que va del año. Y es que este sábado cayó ante el español Pablo Carreño en tres sets en su búsqueda de lograr la medalla de bronce en el tenis de Tokio 2020.

En este partido, Novak Djokovic falló mucho y ello hizo que no pueda controlar sus emociones. En un momento del inicio del tercer set, el actual número 1 del ránking ATP soltó toda su ira.

Carreño le ganó un punto a Djokovic y este último, al ver que no podía llegar a la pelota en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, arrojó su raqueta a una de las tribunas. No hubo público en dicho sector por lo que, felizmente, este incidente no llegó a mayores.

Djokovic y una actitud criticable en Tokio 2020

Esta fue la jugada de la polémica de Novak Djokovic. | Fuente: Claro Sports

El último parcial empezó complicado para 'Nole', al que no le beneficiaba un partido largo. Carreño defendió con arrojo su primer servicio y lo ganó en su tercera ventaja, a lo que el serbio reaccionó tirando la raqueta a las gradas vacías.



Después el de Gijón le rompió el servicio y ganó el suyo para colocar el marcador con 3-0 a su favor e hizo que el número uno perdiera la compostura y otra raqueta al golpear el poste de la red.



Pablo Carreño defendió todos sus servicios para conservar la ventaja y desplegó su mejor tenis en el último juego en disputa, que ganó en el quinto punto de partido para llevarse la victoria y la medalla de bronce en dos horas y 47 minutos de encuentro.



Ésta fue la quinta vez que el español y Novak Djokovic se enfrentaban y la segunda que el asturiano lo derrotó, tras el Abierto de Estados Unidos de 2020.

