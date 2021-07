Novak Djokovic se pronunció por Simone Biles en Tokio 2020. | Fuente: AFP

Lo tiene claro. El tenista número 1 del ránking ATP, Novak Djokovic, consideró que la presión es un "privilegio", en pleno debate después de que la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse de dos pruebas en Tokio 2020 haya puesto en primer plano la salud mental de los atletas.

"La presión es un privilegio. Sin ella no hay deporte profesional", afirmó sobre Simone Biles el serbio Novak Djokovic, que sigue en su carrera para ser el primer jugador de tenis en ganar los cuatro Grand Slam y los Juegos Olímpicos el mismo año. Puede hacer historia en Tokio 2020.

"Para esperar llegar a la cima de un deporte, tienes que aprender a gestionar la presión", afirmó. Djokovic fue visto en plena conversación con los equipos masculinos y femeninos turcos de voleibol, explicándole que su enfoque mental ha sido crucial para su longevidad.

"Dentro y fuera del terreno, se espera mucho... He aprendido a desarrollar un mecanismo para gestionar eso de manera que ya no me moleste, no me afectará más", explicó 'Nole'.

La decisión de Simone Biles de retirarse del concurso por equipos y del concurso general ha sido considerado un hito en el deporte profesional, que podría ayudar a los atletas a lidiar con los traumas ligados a la salud mental.

Por otra parte, la gimnasta agradeció -vía redes sociales, a los fanáticos que la apoyaron luego de su sorpresiva decisión en la cita olímpica.

"El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad", apuntó en Twitter.

