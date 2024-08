Sabor a despedida: Marta apunta que París 2024 fue "probablemente" su última presentación con Brasil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza a decir adiós. La legendaria atacante Marta dijo que la derrota 1-0 ante Estados Unidos en la final del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 "probablemente" fue su último partido con Brasil en torneos oficiales.

Asimismo, Marta se mostró "orgullosa" del emotivo reconocimiento que le dieron los hinchas en el Parque de los Príncipes tras el cotejo en París 2024.

"En los Juegos Olímpicos (sí) y probablemente en competiciones oficiales, creo que en el Mundial no me verán más. No sé lo que puede suceder, no sé cuáles son los planes de la selección, pero los míos son poder seguir contribuyendo con el equipo de alguna manera, porque es mi vida", dijo Marta, la '10', de 38 años, en zona mixta.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Brasil y Marta, cerca del oro en París 2024

En tanto, agregó que "no me voy a alejar del fútbol. Voy a intentar contribuir de alguna forma con esta generación (de futbolistas de su país), porque son chicas muy talentosas y conscientes de lo que podemos lograr".

Entró en el minuto 61 de la derrota de la 'Seleçao' ante las estadounidenses, en el que fue el cierre de sus sextos y últimos Juegos Olímpicos.

Pero Marta pudo hacer poco para cambiar el destino en su tercera final olímpica. En las dos anteriores, en Atenas 2004 y Pekín-2008, también ante el Team USA, fue plata.

Al repetir el color en París 2024, se convirtió en la futbolista brasilera, incluidos los hombres, con más medallas olímpicas.

Marta es parte de la historia de Brasil

"Siento orgullo, orgullo por el equipo, por todo lo que hicimos en la competición. Es un torneo muy difícil, un juego cada dos días, muchas lesiones. Pero logramos superarnos durante todo el certamen y llegar a la final para alcanzar nuestro objetivo mayor, que era salir de aquí con la medalla", apuntó.

Considerada la mejor futbolista de la historia, la zurda fue aclamada en el hogar del PSG al término del juego y cuando su nombre fue mencionado durante la ceremonia de premiación. (AFP)

NUESTROS PODCAST

Millones de personas están consumiendo suplementos botánicos tóxicos para el hígado

El doctor Elmer Huerta nos detalla los motivos por los que millones de personas están consumiendo suplementos botánicos tóxicos para el hígado