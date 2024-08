¡Las reinas de las pesas! Dos hermanas marcaron un hito en Ecuador al conseguir medallas olímpicas en una misma disciplina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos hermanas obtuvieron medallas consecutivas para el Ecuador en la disciplina de halterofilia (levantamiento de pesas), en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de las hermanas Neisi Dajomes y Angie Palacios Dajomes.

Este viernes, 9 de agosto, fue el estreno de Angie Palacios, de 23 años, quien participó en la categoría de 71 kg. La ecuatoriana tuvo un arranque extraordinario, puesto que levantó 110 kg en su primera salida, luego pidió 114 kg y, finalmente, se quedó con 116 kg.

Con ese levantamiento, la tricolor batió el récord olímpico, pero su marca se mantuvo por solo tres minutos. Y es que Olivia Reeves, de Estados Unidos, levantó 117 kg y se quedó con el primer lugar.

Palacios quedó relegada al tercer lugar y consiguió ganar la medalla de bronce.

"Lo di todo en esa plataforma, cada intento fue bien sentido, dado con todo el corazón, con todo lo que tenía", declaró Angie a los medios de comunicación.

"Solo Dios y las personas que han estado conmigo saben lo duro que me costó, lo que he tenido que llorar, lo que he tenido que aguantar para poder estar aquí", agregó.

Neisi Dajomes defendía el oro obtenido en Tokio 2020

Por su parte, Neisi Dajomes (26) compitió este sábado 10 con la premisa de defender el oro olímpico que logró en la categoría 81 kg, en Tokio 2020, y partiendo como una de las favoritas para meterse en el podio.

Aunque en esta oportunidad no logró repetir la hazaña de los anteriores Juegos Olímpicos, Neisi ganó la presea de bronce en los 81 kg, tras levantar un total de 267 kilogramos (122 en arranque y 145 en envión).

Para Ecuador, es su segunda medalla de bronce y también es la primera vez que dos hermanas son medallistas olímpicas en una misma cita.

Con el desenvolvimiento de las hermanas, el país norteño suma diez preseas en el historial olímpico, tres de las cuales fueron obtenidas en halterofilia.