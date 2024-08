Perú destaca en París 2024: Stefano Peschiera fue parte del Desfile de Campeones en los Juegos Olímpicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stefano Peschiera hizo lo que un peruano no pudo lograr hace 32 años: alcanzar una medalla en los Juegos Olímpicos, esta vez en París 2024 que está a tan solo horas de terminar.

Por ser uno de los medallistas (bronce) en lo que tiene que ver con París 2024, Stefano Peschiera fue parte del Desfile de Campeones, el cual se llevó a cabo en el Trocadero y sirvió para que los simpatizantes de la cita olímpica estén cerca de los deportistas.

Es así que fue el turno de Peschiera, quien con su presea de bronce saludó a algunos compatriotas, además de levantar la bandera del Perú por todo lo alto.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Stefano Peschiera en el Desfile de Campeones

Perú logró una medalla gracias a Stefano Peschiera. | Fuente: Team Perú

No todo quedó allí porque el velerista, con participación en Tokio 2020 y Río 2016, tuvo además unas palabras de agradecimiento.

"Esta medalla se la dedico a los 34 millones de peruanos y a mi familia que son parte de esos millones. Por todo el apoyo que me han dado, porque sé que se lo merecen", sostuvo.

Posteriormente, Stefano Peschiera mostró su felicidad de ser parte de la gran fiesta de París 2024, en donde también pudo celebrar con hinchas peruanos.

"He sentido mucha emoción de estar en la pasarela, al lado de la Torre Eiffel. Lo más importante ha sido la cantidad de peruanos que he visto. Bajé, me tomé selfies y firmé sus banderas. Nada sería posible sin su apoyo. Hace que nosotros saquemos nuestras cualidades", agregó.

Peschiera y una felicitación especial

Por otra parte, recibió los mensajes de apoyo de otros deportistas peruano e incluso Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, destacó este jueves su gran logro en París 2024.

"Felicitaciones, Stefano Peschiera, por haber puesto nuevamente a nuestro país en lo más alto luego de tantos años de trabajo. ¡Viva el Perú!", fue el mensaje del 'Depredador', quien aún no se desliga de César Vallejo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la bacteria E-Coli?

El doctor Elmer Huerta nos explica detalles de la infección de una atleta en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la bacteria E-Coli tras nadar en el Sena.