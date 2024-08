Mary Luz Andía: "Sin el apoyo del IPD, pude obtener estos resultados en los Juegos Olímpicos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La marcha atlética femenina de los Juegos Olímpicos París 2024 tuvo como una de las participantes del ‘Team Perú’ a la cusqueña Mary Luz Andía, quien completó los 20 kilómetros de la prueba ocupando el puesto 12.

En su segunda participación en Juegos Olímpicos, Mary Luz Andía fue progresando según el transcurso del recorrido hasta acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

"Me siento muy contenta con haber estado en el top 12, me hace soñar en grande. Después de haber superado algunos problemas mentales que tuve, estoy de vuelta y eso me hace feliz. En este calor, haber repetido marca me hace sentir contenta y me motiva para las próximas competencias”, declaró la marchista peruana en ATV.

Andía y la crítica hacia el IPD

Mary Luz Andía se refirió al Instituto Peruano del Deporte, sobre el que dijo no tuvo apoyo apuntando a París 2024, cita para la que obtuvo la marca mínima en marzo pasado.

“Mi otra motivación fue abrirle los ojos al IPD, que sin el apoyo de ellos he podido obtener estos resultados, sin hacer los campamentos correspondientes. Sin el apoyo de IPD se logró y luego de esto espero solucionar el problema que no tiene sentido”, expresó en Movistar Deportes.

Andía, de 24 años, volvió a la alta competencia tras convertirse en madre. En Turquía llegó en el décimo lugar en el Mundial Marcha por Equipos realizado en 2024 y obtuvo la medalla de plata a nivel equipos.

Mary Luz Andía, top 12 en París 2024

Mary Luz Andía pone como próximo reto en su carrera los Juegos Panamericanos Lima 2027, tras haber renunciado a ser parte de Santiago 2023, pese a tener el cupo de clasificación.

“Tengo esa espinita para poder sacarme. Este resultado se lo decido a mi hija, gracias a ella sigo aquí y es mi motivación para continuar en el deporte. Me siento contenta y sé que para los próximos será mejor, señaló.

"Perú es potencia mundial en la marcha atlética y vamos a seguir manteniéndolo así”, dijo en referencia al nivel en conjunto con Kimberly García y Evelyn Inga, ganadora de un diploma olímpico.

“En el camino va a haber obstáculos físicos, mentales. Jamás se rindan, siempre obtengan sus objetivos pase lo que pase. Todo está en la mente", concluyó.